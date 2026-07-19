Más de 15.000 personas llenan el Estadio Ciutat de València en la última jornada del Latin Fest

Imagen del Latin Fest. - LATIN FEST

VALÈNCIA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 15.000 personas han acudido al Estadio Ciutat de València para disfrutar de la segunda y última jornada del festival de música 'Latin Fest' en la que actuaron Mora, Omar Courtz, Kapo y Pirlo, entre otros artistas del panorama urbano actual, según han informado desde la organización en un comunicado.

Asimismo, han indicado que de este modo se ha cerrado su edición más "ambiciosa hasta la fecha", un encuentro que ha reafirmado "el acierto" de ampliar por primera vez la programación del Latin Fest a dos días, "consolidándose como una de las grandes citas musicales del verano".

"La expectación era máxima y miles de aficionados llenaron progresivamente el estadio para despedir un festival que en apenas dos ediciones ha conseguido hacerse un hueco dentro del calendario nacional de grandes eventos de música urbana", han añadido desde la organización.

Latin Fest ha asegurado que "la música volvió a adueñarse del recinto incluso antes del inicio de los conciertos" y que "el ambiente festivo, la animación y las diferentes propuestas acompañaron al público durante toda la tarde, en una jornada en la que el protagonismo volvió a recaer sobre el escenario y en la extraordinaria respuesta de los asistentes".

La segunda y última jornada del festival ha reunido sobre el escenario a cuatro de los artistas con "mayor impacto de la música urbana actual", han resaltado.

Mora, uno de los "grandes referentes del género a nivel internacional", encabezó una noche en la que también "brillaron" Omar Courtz, Kapo y Pirlo, para ofrecer un recorrido por algunos de los temas que "hoy dominan las plataformas digitales y conectan con una nueva generación de seguidores", han asegurado desde Latin Fest.

Según el festival, el recinto vivió "una sucesión de conciertos en los que no dejaron de escucharse miles de voces coreando las canciones, acompañadas por un ambiente de celebración que fue creciendo conforme avanzaba la noche y convirtiendo cada actuación en una auténtica fiesta colectiva".

"Uno de los grandes protagonistas de la noche volvió a ser el público" ha destacado, a la vez que ha apuntado que cada salida al escenario era recibida con "una gran ovación" y que la respuesta de los asistentes "convirtió el cierre del festival en una auténtica celebración de la música urbana".

El festival ha resaltado que se ha celebrado una edición que "da un paso adelante". La combinación de un cartel de "primer nivel", una respuesta "masiva" del público y la ampliación a dos jornadas "ha confirmado el crecimiento de esta cita que ya se ha hecho un hueco entre los grandes eventos musicales del verano" y que convierte a València en "una parada imprescindible para los principales artistas del panorama urbano".

El éxito del festival, han detallado desde la organización, vuelve a poner de manifiesto "la capacidad del Estadio Ciutat de València para acoger grandes eventos musicales". El próximo 24 de julio, el recinto recibirá a Romeo Santos y Prince Royce; y el 25 de julio se celebra el 'Peligro Fest'.