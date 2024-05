Más de 20 espacios expositivos se reunirán en la décimo primera edición de MARTE

CASTELLÓ, 8 May. (EUROPA PRESS) - -

Más de 20 espacios expositivos se reunirán en la décimo primera edición de la Feria de Arte Contemporáneo de Castelló MARTE que se celebrará del 24 al 26 de mayo en la capital de la Plana, y cuya presentación oficial se ha producido hoy.

MARTE cuenta en esta edición con la granadina Marina Vargas como Artista Invitada, la única artista española con obra en el Museo Nacional de las Mujeres en Washington. Como siempre, la cita tendrá lugar en el Auditorio y Palacio de Congresos de la ciudad, un evento gratuito que, además de las exposiciones, contará con una serie de intervenciones, charlas e incluso un taller infantil la mañana del domingo.

Esta feria cuenta año tras año con el patrocinio de la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento de Castelló. MARTE además cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana mediante el Consorci de Museos de la Comunitat Valenciana y del Institut Valencià de Cultura (IVC).

El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha expresado que "la repercusión nacional e internacional de MARTE en sus primeras diez ediciones ha sido notable, posicionándose como un evento destacado en España". "Desde la Diputación Provincial creemos en su potencial para promover Castellón ante el mundo artístico a través de una selección cuidadosa de los mejores creadores actuales", ha dicho.

El diputado provincial ha añadido que "esta iniciativa es una apuesta por Castellón, por abrir nuevas oportunidades tanto en arte como en turismo". "El Mediterráneo ha sido históricamente un punto de encuentro de culturas y artistas. Arte y turismo se unen en esta iniciativa para celebrar la tierra de la que nos sentimos orgullosos", ha añadido.

La delegada territorial del IVC en Castellón, Clara Gómez Mateu, ha destacado que albergar 'MARTE' en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló "pone de manifiesto las posibilidades del espacio para acoger eventos tan importantes como esta feria de arte contemporáneo" y ha añadido que desde el Institut Valencià de Cultura seguirán abriendo los espacios a la colaboración entre instituciones con el objetivo de acercar la cultura a todos los públicos.

Por su parte María España, concejala de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Castelló, ha manifestado MARTE "es una realidad, un referente en su campo que cada año gana en público, expositores y calidad de las obras expuestas". La asistencia a la feria y las actividades paralelas serán, como siempre, totalmente gratuitas.

Marte Curated, la parte de la feria en la que sitúan los stands de todas estas galerías, cuenta con una novedad este año, ya que no participará solo un artista por cada espacio, sino que cada sala ha elegido un proyecto en el que puede mostrar un solo Show o un diálogo entre dos artistas.

PROPUESTAS

Entre las propuestas de este año MARTE contará con la galería zaragozana Antonia Puyo con el también zaragozano Maiky Maik, la madrileña My name is Lolita que acude a la feria por primera vez con la artista granadina María Acuyo, la galería castellonense Espai Nivi que vuelve a participar en Marte con un proyecto en el que dialogan las obras de de Juan Orti García y Juan Falcón García, la galería madrileña que no falta a su cita con la feria Herrero de Tejada que este año expondrá obra de la ciudadrealeña de Tomelloso Natalia López de Oliva, o la también madrileña La Gran con obra de la venezolana Valentina Vaco.

Además, estarán presentes las galerías valencianas La Mercería con obra de Walter Wail y Mentalink y Shiras con un proyecto del salmantino Diego Vallejo-García, la gijonesa Llamazares con un proyecto de la asturiana Helena Toraño y las madrileñas Modus Operandi con Murfin, Arma Gallery con Elena Gual y Natalia Romanciuc, Est Art con la artista coruñesa Perrila y Paisaje Doméstico con un diálogo entre Blackbutter y Oton.

También tendrá presencia la galería mallorquina Pep Llabrés con un proyecto que engloba las obras de las artistas Aina Albo Puigserver (Palma) y Estefanía Serrano (Altura, Castelló), la salmantina Espacio Nuca mostrará las obras de Luis Valverde y Javier Valverde. Este será el primer año de la galería tinerfeña Artizar que prepara una muestra de la artista pacense Paula Valdeón. El nuevo espacio madrileño 95 Art Gallery participará en esta edición de Marte por primera vez con obra del artista también madrileño Marco Prieto.

También será la primera vez para la galería de Barcelona Ola que expondrá el diálogo entre las obras del artista cubano Ernesto Crespo y el valenciano Adrià Miko. Dentro del espacio Marte Curated se podrá encontrar además un stand del proyecto Naranjas con Arte donde la Fundación Inclusive expondrá obras y otros dos espacios: Marte Up, un lugar donde un coleccionista invita a un artista a mostrar su obra y en esta primera edición y con esta modalidad es Manu Expósito quien ha sido el encargado de seleccionar al colectivo BASC y Marte CS donde el castellonense Borja Docavo dispondrá de un espacio donde mostrar su obra.

COLECCIONISMO DE INICIACIÓN

Marte pretende impulsar un coleccionismo de iniciación con una selección de artistas emergentes o de medio recorrido que se ajustan a unos precios asequibles, artistas que se encuentran en un momento de su carrera en la que se vislumbra una prometedora trayectoria y eso hace que sean perfectos para iniciar una colección de arte.

El espacio cerámico que la feria promueve edición tras edición estará representado por las obras de la residencia de arte contemporáneo CeramicRes, una iniciativa promovida por el colectivo Co-Net_ que se desarrolla en L'Alcora y que en 2023 ha resuelto su segunda edición.

"Estamos muy orgullosos del trabajo realizado por parte de los artistas y será un placeR mostrarlos en la feria MARTE. Creemos fundamental que las propuestas artísticas tengan una clara relación con el territorio y sean generadoras de valor de nuestra cultura a la vez que sirvan de enriquecimiento para nuestra sociedad", han comentado desde la organización.

También se mantiene la cita con Marte Social con una mesa redonda donde se tratarán temas como la Inteligencia Artificial aplicada a la creación contemporánea y el registro de la propiedad intelectual, y Marte Orbital, donde diferentes instituciones mostrarán sus proyectos.