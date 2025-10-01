Más de 2.300 efectivos velarán por la seguridad ciudadana en València el 9 d'Octubre, 400 más que el año pasado

Bernabé sobre asistencia de Mazón a la Procesión Cívica: "No hacemos recomendaciones sobre las decisiones que cada uno tenga que tomar"

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.300 efectivos de los distintos cuerpos policiales velarán por la seguridad de la ciudadanía durante los actos festivos del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, 400 más que el pasado año, según han indicado la alcaldesa de València, María José Catalá, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en declaraciones a los medios al término de la reunión de la Junta Local de Seguridad.

Catalá ha trasladado a Bernabé su "preocupación" por que pueda producirse "una situación especialmente convulsa socialmente" que afectar a la Procesión Cívica, en el primer 9 d'Octubre tras la dana, y, por ello, le ha pedido que "extreme las medidas de seguridad".

La delegada, que ha agradecido la "coordinación entre administraciones para el desarrollo de este despliegue", ha señalado que se trata de "un operativo que va a estar a la altura de las circunstancias de una festividad en la Comunitat Valenciana que alberga a miles y miles de personas que salen a la calle".

En este sentido, Bernabé ha indicado que, durante la reunión, le ha trasladado a la alcaldesa "la disposición total por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de colaborar y contribuir en una jornada como es tan importante para los valencianos y las valencianas como es la festividad del 9 d'Octubre".

En concreto, se contará con un total de 1.800 agentes de la Policía Nacional --300 más que el pasado año-- a los que se sumarán los efectivos de la Guardia Civil de Tráfico en los accesos a la ciudad. Se contará con un dispositivo con Unidades de Intervención, agentes de paisano, unidades caninas y medios aéreos.

En cuanto al dispositivo municipal, estará formado por un total de 509 efectivos: 446 son policías locales, de los que 286 se dedicarán a los servicios ordinarios y 160 a los servicios operativos, más 63 bomberos y voluntarios de Protección Civil.

Bernabé ha indicado que durante las celebraciones del 9 d'Octubre hay previstos en la ciudad de València distintos actos que se esperan "multitudinarios", como el castillo de fuegos artificiales en la noche del día 8; la Procesión Cívica; las dos manifestaciones convocadas por la Comissió 9 d'Octubre y por la Coordinadora Obrera Sindical, y la entrada de Moros y Cristianos.

En esta línea, la delegada ha puesto en relieve que el dispositivo preparado para este año va a contar con "más presencia policial de seguridad que el año pasado" y que se trata de un operativo "adecuado" para trabajar durante "toda la jornada" y que está "dimensionado para una cantidad de gente como la que va a asistir a la ciudad de València".

Por su parte, la alcaldesa de València ha cifrado en un 23 por ciento más el incremento de los efectivos municipales respecto al año pasado, cuando el operativo que estuvo integrado por 400 personas.

Catalá ha detallado que ha pedido "extremar" las medidas de seguridad porque "son muchas las personas, las familias, niños, personas mayores que, normalmente, suelen salir a ver la Senyera en las calles de València, y no solo por ellos, que son muchos, también por la Reial Senyera, que pienso que hay que respetarla, debemos intentar que esa celebración se mantenga con absoluta normalidad", ha apuntado.

PRESENCIA DE MAZÓN EN LA PROCESIÓN

Preguntada por si, por parte de la Delegación de Gobierno, existe "alguna preocupación" por la asistencia del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a la Procesión Cívica --que ya ha sido confirmada--, Bernabé ha aseverado que la Delegación del Gobierno "no hace recomendaciones sobre las decisiones personales que cada uno tenga que tomar".

"Esto creo que es una cosa que no hace falta siquiera ponerla encima de la mesa, cada uno toma las decisiones de si va a un sitio o no va a un sitio", ha destacado.