Más de 23.300 jóvenes de la Comunitat nacidos en 2008 solicitan el Bono Cultural 2026 en su primer mes

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 23.300 jóvenes de la Comunitat Valenciana nacidos en el año 2008 han solicitado el Bono Cultural Joven 2026 en su primer mes de vigencia, según los datos facilitados por el Gobierno.

Por provincias, han sido 7.854 jóvenes de Alicante, 2.723 de Castellón y 12.741 de Valencia. En toda España, las solicitudes han superado la cifra de 202.000 en un mes.

Se trata de la quinta edición de este programa impulsado por el Ministerio de Cultura que otorga 400 euros a cada persona que haya cumplido o cumpla la mayoría de edad este año.

Una cantidad que, por primera vez, puede destinarse no solo al consumo de productos culturales, sino también a la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales, subrayan.