Más de 9.000 migrantes solicitaron asilo en la Comunitat en 2020: "En mi país no tenía libertad y aquí tengo derechos"

España aprueba el 5% de las solicitudes en 2020, frente a la media europea del 33%

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 9.060 personas migrantes solicitaron asilo durante 2020 en la Comunitat Valenciana en 2020, la cuarta autonomía con mayor número en un año marcado por la pandemia en el que España solo aprobó el cinco por ciento de las solicitudes, lejos de la media europea de 33%.

Así lo refleja el Informe Anual 2021 de la Comisión Española de Ayunta al Refugiado en la Comunitat (CEAR PV), presentado este viernes, que denuncia los obstáculos a los que se enfrentan estas personas. Una de ellas es Sekou Amadou, usuario de la entidad en València, que llegó en patera a España en 2019 y aún espera que se resuelva su situación.

"En mi país, no tengo mi libertad, mi libertad de expresión y de ser como yo quiero", y en España está "mucho mejor, aquí hay derechos y respeto", ha explicado a Europa Press Sekou Amadou, que dejó la capital de la República de Guinea por la problemas relacionados con su vinculación a un partido político contrario al Gobierno.

Huyó para buscar trabajo en Marruecos, donde relata que sufrió robos y agresiones, y por ello cruzó el Mediterráneo en una travesía con "muchos problemas" y una patera que pinchó, para finalmente ser rescatado por Salvamento Marítimo en Granada y desplazarse a València.

En el lado contrario, 1.417 personas murieron en el Mediterráneo en 2020 y se produjeron 212 devoluciones en caliente, de acuerdo con el informe de CEAR presentado por su responsable del área jurídica y de incendencia, Jaume Durá, y la coordinadora territorial, Mercedes Ena, que han destacado que el pasado noviembre el Tribunal Constitucional declaró constitucionales las devoluciones en caliente, aunque "de la forma que se dan es imposible cumplir" con las garantías legales exigibles que marca el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han advertido.

Amadou espera en València a que se resuelva su solicitud de protección internacional. En la Comunitat Valenciana hay 9.060 demandantes de asilo, la tercera autonomía por detrás de Madrid y Cataluña. De ellos, 6.925 están e la provincia de Valencia, 900 en Castellón y 1.235 en Alicante, ha informado CEAR, que estima que en la Comunitat hay 677 plazas de las diferentes entidades para la acogida temporal.

En 2020, 88.762 personas la pidieron en España, el 87% procedentes de América Latina y la mitad desde Canarias, "epicentro de llegadas". CEAR ha destacado en su estudio que en 2020 se resolvieron 114.919 expedientes, más del doble que el año anterior. Pero cree que "España volvió a defraudar a las personas refugiadas el pasado año, aprobando tan solo una de cada 20 solicitudes de asilo, el 5%, muy lejos de la tasa media de reconocimiento del 33% de los países de la Unión Europea".

"LA PANDEMIA LO HA FASTIDIADO TODO"

En el caso de Amadou: "Ahora me siento seguro de que estoy bien porque tengo mi tarjeta roja --que se entrega cuando la solicitud de asilo se admite a trámite y permite residir en España-- y estoy buscando trabajo, pero ojalá que todo vaya bien". Él busca trabajo en la construcción y tiene experiencia de albañil, "pero la pandemia lo ha fastidiado todo", lamenta.

Respecto al coronavirus, los responsables de CEAR advierten de su "impacto en la acogida e inclusión de solicitantes", con un "efecto especialmente grave en las mujeres", pero han puesto en valor la "capacidad de adaptación" de las entidades sociales, que han adaptad a la forma telemática las asistencias psicológicas y las clases que imparten "con el reto de no deshumanizar la atención". Los centros de acogida, "ya desbordados", tuvieron además que habilitar espacios para cuarentenas.

CEAR denuncia en su estudio "la persistencia de obstáculos de acceso al procedimiento" de solicitud de asilo, "que en 2020 se acentuaron con la pandemia" y la suspensión de trámites presenciales en la primavera del confinamiento, incluidas las peticiones de cita para formalizar la petición.

Además, la entidad ha advertido que "la pandemia ha incrementado las restricciones de movimiento, dejando a miles de personas atrapadas en países no seguros". Ante esta situación, considera "más urgente que nunca que España active vías legales y seguras como el reasentamiento, los visados humanitarios, petición de asilo en Embajadas y representaciones consulares y facilitar la reagrupación familiar", una medida que según Jaume Durà evita "que las personas se tengan que jugar la vida".

Por su parte, Amadou da "muchísimas gracias a los gobiernos de España y la gente de asociaciones" como Cruz Roja y CEAR. Cuenta que ha recibido atención psicológica, clases de español, formación y que desde su llegada a España le han acompañado y le han garantizado ropa, alojamiento y comida. "Toda la gente que he conocido son buena gente, españoles, extranjeros, todos son muy buenas personas", ha opinado.

AMADOU, "NERVIOSO EN EL CORAZÓN"

El deseo de Sekou Amadou es poder reunirse aquí con su esposa, sus tres hijos y su madre. "No viven bien como yo", ha lamentado. "Cuando mi mujer me llama llorando porque ha tenido problemas, le digo 'tienes que esperar, no puedo llegar aquí y tener todo mañana'", ha indicado.

No obstante, reconoce que "es muy duro" porque él está aquí "con respeto y con todo", pero su familia "no tiene eso, no hay respeto, no hay nada, no hay buena comida, no viven bien". Según describe, se siente "nervioso en el corazón".

PROPUESTAS DE CEAR

En su informe, CEAR formula 28 propuestas para mejorar a vida de las personas refugiadas, que incluyen revertir la externalización de las fronteras; aprobar la Ley Integral de Igualdad de Trato y la No discriminación y la Ley Integral de Protección y Asistencia a las Personas Víctimas de Trata de Seres Humanos, el cierre de los CIEs y que se pueda solicitar la protección ciudadana desde embajadas.

También pide que se impulose una "política de convivnecia" en todos los niveles de las asministraciones y que los representantes púbicos trabajen por "generar un relato con una línea clara" para evitar los discursos de odio y la xenofobia.

En ese sentido, consideran que los discursos de odio están también relacionados con una "descoordinación" y una "falta de claridad en los lenguajes" a la hora de abordar la migración y, por ejemplo, relacionar la legada de personas migrantes con aumentos de casos de covid. Por ello, piden al Gobierno central y a las administraciones "reflexionar".