Mas acusa a Llopis de "esbirro" y Barcala le advierte de que será "la última vez que habla en el pleno"

ALICANTE, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, ha advertido este jueves al concejal de Compromís, Rafael Mas, de que si volvía a utilizar el término "esbirro" para referirse a otro concejal de la Corporación, sería "la última vez que habla en este pleno".

La polémica ha surgido a propósito de la moción elevada a la sesión por el grupo socialista para crear una agencia de intermediación de ayudas a familias en situación de vulnerabilidad por el coronavirus. Al respecto, el portavoz del PSPV, Paco Sanguino, ha hablado de la "incapacidad" de la edil responsable de Servicios Sociales, Julia Llopis, para adoptar medidas.

Ante ello, Llopis ha opinado que la moción del PSPV es "demagógica" y "electoralista" y ha acusado a Compromís de insultar a los trabajadores de Acción Social desde los medios. Ha defendido que se está trabajando y que no se ha paralizado "nada".

Finalmente, en referencia directa a Rafa Mas, le ha dicho que la Concejalía ha salvado "el trasero a Mónica Oltra" porque la ley 3/2019 dice que las competencias son de la Conselleria y le ha indicado que es "una pena" que solo se hable de la Zona Norte cuando "Alicante tiene una emergencia social" y ha asegurado que la gente "de vivir normal y que nunca ha tenido que venir a servicios sociales lo está haciendo ahora". Pero "de momento no hay ningún muerto de hambre", ha manifestado Julia Llopis.

ESBIRROS

Ante ello, Rafa Mas ha tachado a Llopis de "sectaria" y de hacer críticas "destructivas". "El problema -de Acción Social-, es que está dirigida por esa señora", ha seguido Mas que ha defendido a los trabajadores de la Concejalía.

"Quiero que se retire y que pida disculpas la señora Llopis por referirse a la gente vulnerable como 'muertos de hambre'", ha reclamado Mas, y también le ha exigido que retire su afirmación de "salvar el trasero a Mónica Oltra; usted no tiene que salvar el trasero a nadie".

En ese contexto, ha opinado como "indigno" que una concejala de Acción Social "se refiera a las personas empobrecidas y vulnerables como muertas de hambre".

Al alcalde, Rafa Mas le ha precisado que mientras él le da "aplausos" a las políticas de Mónica Oltra "sus esbirros" critican "de manera constante las políticas de la Conselleria de Políticas Inclusivas".

SULFURAR EN EXCESO

Ante esa afirmación, Luis Barcala le ha indicado a Mas se "sulfura en exceso" y que si volvía a utilizar el término "esbirros" era la última vez que hablaba en el pleno.

"La señora Llopis no se va a retractar de nada por una razón, por poner en boca de los demás lo que no han dicho; es la segunda vez que lo hace", ha asegurado Barcala, que ha opinado que es una "fea costumbre".

Barcala ha señalado que Llopis ha dicho que en Alicante "no se muere de hambre nadie". "No ha llamado muerto de hambre a nadie y ahora soy yo quien le requiere a usted de que se retracte por haber acusado a la señora Llopis por no haber dicho lo que no ha dicho".

Ante el aviso, Mas ha retirado el término "esbirros" pero se ha mantenido en las afirmaciones sobre los "muertos de hambre, porque eso sí lo ha dicho".

La moción socialista no ha salido adelante por los 16 votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox. A favor han votado PSPV y Compromís, y Unides Podem se ha abstenido.