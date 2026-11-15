Más de un centenar de familias y una docena de entidades se unen en Viveros para proteger la lactancia materna

Ambiente tetada - AMAMANTA

VALÈNCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Jardines de Viveros de València han acogido este domingo la Fiesta de la Lactancia Materna, organizada por Amamanta con motivo de la Semana Europea de la Lactancia Materna. La cita, aplazada semanas atrás por el mal tiempo, ha reunido a más de un centenar de familias, profesionales sanitarios y una docena de entidades que han alzado la voz juntas en un mismo manifiesto.

En el acto ha participado IHAN-UNICEF (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia), el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, el Banco de Leche Materna, Comares (Associació de Comares de la Comunitat Valenciana), APILAM, la Asociación Europea de Medicina de la Lactancia, el Departamento de Salud Arnau de Vilanova-Llíria, el grupo de investigación Foc, Fum i LleTETA, la Fundación Fisabio, Salud Pública, Mamare de Castellón y Amamanta.

El momento central ha llegado a las 12 horas, con una tetada colectiva durante la cual las entidades han leído las reclamaciones del manifiesto: estabilidad para el apoyo madre a madre en los centros de salud y extensión de la IHAN a todos los hospitales y centros de salud; matronas y enfermeras suficientes en atención primaria; un nacimiento respetado, sin separar a madres y bebés, tampoco en las unidades neonatales; apoyo a los bancos de leche y a la donación; la plena incorporación a la legislación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y su cumplimiento también en internet; permisos y espacios para amamantar en el trabajo, sin discriminación; formación en lactancia para todas las profesiones sanitarias; investigación independiente y datos públicos de lactancia; y respeto social para que ninguna madre tenga que dar explicaciones por amamantar.

"Hoy no ha hablado una asociación: han hablado juntas la sanidad, la investigación y la sociedad civil. Sabemos lo que funciona para proteger la lactancia; ahora pedimos que se refuerce y que llegue a todas las familias", ha afirmado Esther Coronado García, presidenta de Amamanta.