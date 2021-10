Más de un centenar de obras de la colección colectiva de Vicent Madramany reivindican su "pasión" por la pintura

La Base de la Marina expone una selección "inédita" en València de los fondos del centro Àcentmètresducentredumonde de Perpiñán

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Base de la Marina de València inaugura este miércoles una exposición con más de un centenar de pinturas procedentes de la colección colectiva del centro de arte contemporáneo Àcentmètresducentredumonde de Perpiñán, que fundó el empresario agrícola, activista social, coleccionista y mecenas valenciano Vicent Madramany.

Es la primera vez que se puede ver una selección tan amplia de las obras que Madramany coleccionó durante más medio siglo, desde los años 60. La muestra reivindica su figura y su "pasión vital" por la pintura a lo largo de cuatro salas que reúnen las obras de 33 artistas.

'Memoria', 'ficción' e 'intimidad' son los tres grandes ejes en los que se estructura la recorrido expositivo por las pinturas figurativas y abstractas que Madramany fue coleccionando a lo largo de su vida. Comenzó recopilando las obras de aristas amigos como los valencianos Armengol, Boix o Heras. Pero a partir de 2004, cuando fundó el centro de arte en Perpiñán --en un edificio industrial que él mismo compró y restauró-- se abrió a muchos más creadores.

Así, la exhibición que estará en La Base de la Marina hasta el 10 de enero de 2022, incluye piezas de Valerio Adami, Lucebert, Ben Vautier, Jean Le Gac, Pat Andrea, Toni Bevan o Claude Viallat, junto a los valencianos Javier Chapa, Adrià Pina, Chema López, Santiago Ydáñez,Tania Blanco, Mery Sales, Carolina Ferrer, Ernesto Casero, además de Armengol, Boix y Heras, entre otros.

"JUSTICIA POÉTICA"

A través de esta muestra se quiere "reivindicar la obra y la figura" de Madramany, un "gran desconocido" en su tierra y que "ha tenido poca consideración por parte de las instituciones hasta ahora", ha apuntado el comisario Artur Heras, durante la presentación de la exposición, junto al también comisario Josep Salvador, el director general de La Marina de València, Vicent Llorens, el director general adjunto, Evarist Caselles, y el director de la fundación Àcentmètresducentredumonde, Salvador Pavía.

Esta exposición "inédita" en València es una manera de hacer "justicia poética" con Vicent Madramany, alguien que "consiguió poner la vida en el centro del arte y el arte en el centro de la vida", ha resaltado el también comisario Josep Salvador.

De hecho, inaugurar esta muestra "no ha sido fácil", ha reconocido el director del centro de arte Àcentmètresducentredumonde de Perpiñán, Salvador Pavía, quien ha señalado que ha sido un proceso "laborioso" que ha llevado "años", entre otras cosas, porque los fondos del centro no son propiedad del recinto como tal, no es un museo, sino que funciona a modo de "cooperativa", ha explicado.

Coincidiendo con la exposición, se realizarán una serie de actividades paralelas que pondrán de relieve la figura de Vicent Madramany con debates en torno al cooperativismo agrario y a la presencia artística en espacios públicos.