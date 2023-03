Mas, en contra de la gestación subrogada y apela a adoptar: "Hay 4.000 niños valencianos que quieren un hogar"

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Aitana Mas, se ha mostrado en contra de la gestación subrogada y ha apelado a buscar otras opciones como la adopción: "Tenemos a unos 4.000 niños y adolescentes en el sistema de protección valenciano que quieren un hogar, una familia que les quiera", ha dicho.

Mas se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada por su opinión sobre la gestación subrogada, tema que ha alcanzado actualidad tras la adopción de una niña por parte de la actriz Ana Obregón con 68 años.

Al respecto, Mas ha recordado en primer lugar que en España no se permite "comprar" a niños o niñas. Además, ha dicho que es una acción que va en contra de lo planteado por el Tribunal Supremo y por todos los estamentos internacionales que velan por los derechos de la infancia.

Así, ha señalado: "Ahí nosotros, como no puede ser de otra manera, no estamos de acuerdo con la gestación subrogada porque no creemos en un sistema de explotación de mujeres pobres", ha advertido.

Y como consellera de Igualdad ha lanzado un mensaje para las personas que quieren gestionar el papel de responsabilidad de tener una familia: "Hay otras opciones como la adopción. Tenemos unos 4.000 niños y adolescentes en el sistema de protección valenciano que quieren un hogar, una familia que les quiera", ha señalado.

Al respecto, preguntada por si el Consell se plantea agilizar la burocracia para adoptar, ha dicho: "Para nosotros la agilización de trámites siempre es una prioridad pero tenemos que recordar que las tramitaciones de adopción son sensibles. Hay niños que primero pasan por una situación de acogida porque tienen diferentes situaciones familiares, muchas veces no resueltas. Y por tanto es un tema bastante sensible que requiere de tiempo", ha afirmado.

Por último, interpelada por si estaría a favor de la donación 'inter vivos' sin ánimo de lucro, ha manifestado que "es un punto de debate". "A mí este tema me genera todavía dudas. No tengo una opinión formada y cerrada, es algo que se podría estudiar y debatir", ha señalado.