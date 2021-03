Más de la mitad de los adolescentes entre 12 y 17 años se muestran preocupados por su privacidad, según un informe

VALÈNCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 51,5 por ciento de los adolescentes muestra preocupación por su privacidad, por la protección en su exposición online y por una mayor protección técnica, frente al 48,5% que presenta un menor grado de preocupación por estas cuestiones cuando utilizan las nuevas tecnologías de la información, comunicación y ocio, según el estudio 'Actitudes y conductas de privacidad en una muestra de adolescentes de la Comunitat Valenciana'.

La investigación está elaborada por la Cátedra Buen Uso de las TIC e impulsado por la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, en colaboración con la Universidad Miguel Hernández de Elche, para conocer los niveles de actitudes y conductas de privacidad y seguridad online entre los/as adolescentes de la Comunitat Valenciana.

En el estudio han participado 753 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional, pertenecientes a nueve centros educativos públicos de cinco poblaciones de la provincia de Alicante, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

La consellera Carolina Pascual ha destacado la importancia de poner en marcha iniciativas que "permitan a las y los adolescentes adquirir herramientas de autoprotección". En este sentido, ha incidido en que "a pesar de que podamos pensar que son nativos digitales, también necesitan un acompañamiento y tomar medidas que reduzcan su exposición, al tiempo que hagan que su socialización en las redes sea positiva y responsable".

Por su parte, la directora general para la Lucha contra la Brecha Digital, María Muñoz, ha añadido que la Cátedra de Brecha para el Buen Uso de las TIC "tiene entre sus funciones detectar esta brecha entre la población adolescente, con la finalidad de adoptar medidas preventivas y convertir a las y los jóvenes en agentes de cambio en su entorno".

Concretamente, el análisis señala que los perfiles de menores que se caracterizan por una mayor preocupación por su privacidad, exposición y protección y que se conectan menos horas a internet tienen un menor número de contactos en sus redes sociales y una mayor mediación parental activa. Además, este grupo tiene o ha tenido menos experiencias de cyber-victimización o desagradables en la red.

Por otra parte, el alumnado menos preocupado por su privacidad, exposición y protección, es el que más horas se conecta, el que mayor número de contactos tiene en sus redes sociales, así como el de menor grado de mediación parental activa, además de haber tenido mayor número de experiencias de cyber-victimización o desagradables en la red.

En función del sexo, el análisis de estos perfiles indica que los chicos tienden a mostrar un menor grado de preocupación y protección. Así, el 57 por ciento de las chicas pertenecen al perfil con mayor privacidad, frente a un 43 por ciento que presenta un perfil con menor privacidad. En el caso de los chicos, estos porcentajes se invierten.

Por edades, la preocupación por la privacidad desciende "significativamente" a medida que aumenta la edad de los menores. Un mayor porcentaje se sitúa en el perfil con menor grado de preocupación y protección de la privacidad, y pasan de un 41 por ciento a los 12 años a un 68,2 por ciento a los 17 años.

El informe también señala que la edad de inicio de uso de las nuevas tecnologías de la información, comunicación y ocio por parte de los adolescentes es 12 años y que el 66 por ciento del total se conecta a redes sociales a diario y un 40 por ciento lo hace más de dos horas diarias.

En cuanto al número de contactos en redes sociales, un 24,4 por ciento declara tener más de 300 'amigos'. Asimismo, del total de alumnos entrevistados, el 93 por ciento prefiere conectarse con el smartphone y un 10 por ciento utiliza todas las tecnologías disponibles indistintamente.

Al respecto, el director de la Cátedra de Brecha Digital y Buen Uso de las TIC, Daniel Lloret, ha indicado que relacionarse y comunicarse de manera online "es una actividad cotidiana entre los menores". "El 70% de los y las adolescentes de 15 a 17 años se conecta a diario a las redes sociales y uno de cada dos más de dos horas diarias y en estas relaciones, intentan mantener un equilibrio entre la preocupación de proteger su privacidad y la presión de compartir información personal", ha aseverado.

OBJETIVOS

A pesar del incremento de investigaciones en este ámbito en los últimos años, en España y en la Comunitat Valenciana son "escasos" los trabajos que han descrito las conductas de privacidad en adolescentes y han tenido en cuenta la privacidad como factor de riesgo/protección en el estudio de usos, hábitos y riesgos online. Tampoco se han propuesto perfiles en función de sus actitudes y conductas de privacidad.

Por ello, el análisis realizado se centra en identificar perfiles que ayuden a comprender qué factores relacionados con los niveles de privacidad y exposición de los menores en las redes sociales, pueden estar relacionados con un mayor riesgo online. Además, investiga características sociodemográficas (sexo y edad) y características contextuales (intensidad de conexión y número de contactos en redes sociales/aplicaciones de mensajería) de la muestra de alumnos

En general, la muestra de estudio se caracteriza por niveles medios de preocupación por su privacidad y de protección en la exposición. La preocupación por la protección técnica, en términos generales, es menor. Aun así, entre un 8,9 y un 38,5 por ciento del alumnado informa de conductas que no protegen su privacidad. En concreto, uno de cada 10 publica fotos que no agradarían a sus padres, publica toda su vida en redes sociales, e introduce datos personales siempre que un sitio web se lo pide.

Cuatro de cada 10, aceptan la mayoría de solicitudes de amistad y tres de cada 10 no usan bloqueadores de pop-up ni eliminan cookies con regularidad. La mitad de la muestra no cambia sus contraseñas de acceso con regularidad y un tercio no se preocupa por que otros reenvíen sus mensajes y fotos. Asimismo, tres de cada 10 no lee las condiciones de privacidad antes de registrarse en una web o red social.

Proteger los datos personales y la privacidad en entornos digitales, entender cómo compartir la información personal protegiéndose a sí mismo y a los demás o conocer cómo los servicios digitales utilizan una política de privacidad para declarar cómo se utilizan los datos personales son habilidades "necesarias" para la ciudadanía digital y, por tanto, objetivo del Marco Europeo de Competencias digitales DigiComp 2.1.

La preocupación de la población, de los expertos y de la administración pública, ha impulsado un "creciente interés" de la investigación en este campo. Sin embargo, no se tiene constancia de la existencia de instrumentos válidos y fiables que permitan evaluar actitudes y conductas de privacidad en adolescentes, recalca la Conselleria.

Por ello, un objetivo de continuidad del presente estudio es "desarrollar y validar una escala que posibilite la detección del nivel de vulnerabilidad de nuestros menores". "Un instrumento así ayudaría a tomar decisiones sobre las medidas de protección a implementar", destacan. Otra línea de trabajo consiste en el diseño, implementación y evaluación de intervenciones formativas y preventivas que refuercen la protección en entornos online entre adolescentes.