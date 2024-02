Massó recibe la memoria de la AVL "como no podía ser de otra manera", pero insiste en que Vox intentará cambiar la ley

La Acadèmia reivindica su autoridad lingüística y subraya que "no hay ningún cuestionamiento posible"



VALÈNCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha recibido la memoria anual de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), aunque ha remarcado que lo hace "como no podía ser de otra manera" para respetar el Estatut porque ha insistido en que su partido (Vox) intentará "darle al valenciano la legislación que se merece".

"A día de hoy, la Academia está reconocida en el Estatuto de Autonomía, pero se pueden dar pequeños pasos para acercarnos al valenciano que se habla en Valencia, como la convalidación de los títulos de Lo Rat Penat o la RACV (Real Academia de Cultura Valenciana) que pedirá Vox", ha expuesto tras recibir la memoria por parte de la presidenta de la AVL, Verònica Cantó.

Massó ha hecho hincapié en que la Presidencia de Les Corts "va a cumplir la legalidad vigente" de la lengua y ha puesto como ejemplo los mensajes en valenciano en los canales oficiales, aunque ha reconocido que "otra cosa" son sus cuentas personales en redes sociales.

Preguntada por el uso del valenciano desde el grupo de Vox, ha sostenido que sus diputados "sí hablan en valenciano" y que "el síndic (José Mª Llanos) es capaz de hablar en valenciano". "Yo soy de Albacete y creo que incluso sería capaz de expresarme en valenciano, pero me expreso mejor en castellano", ha añadido.

Además, cuestionada por si es sabe de alguna universidad que avale la autoridad lingüística de Lo Rat Penat o la RACV, Massó ha reconocido que "no podría", pero ha remarcado que conoce "cantidad de estudios y personas que defienden que la unidad de la lengua no existe": "He leído a muchísimos filólogos que no piensan lo mismo (que la AVL)".

"NO NOS SENTIMOS DESAUTORIZADOS"

Por su parte, la presidenta de la AVL ha entregado la memoria de 2022 "con la concordia y el talante institucional que siempre ha caracterizado a la Acadèmia", como ha garantizado que hará próximamente con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón (PPCV).

Respecto a si se sienten desautorizados, ante los posicionamientos de los últimos meses de diputados de Vox o del conseller de Educación, el 'popular', José Antonio Rovira, ha recalcado: "De ninguna manera, la única autoridad lingüística en la Comunitat Valenciana es la Acadèmia".

"La legitimidad nos la da el propio Estatut d'Autonomia, el mismo 'president' de la Generalitat dijo que no había ningún cuestionamiento de la autoridad lingüística de la Acadèmia y en esas estamos", ha zanjado, y ha destacado la importancia de que Les Corts conozcan el trabajo de la AVL durante todo un año "a favor de nuestra lengua, que es la propia".

Cantó ha recordado que la Acadèmia fue creada "para sacar la lengua del debate partidista y político" porque "es propiedad de todos los valencianos". "No hay ningún cuestionamiento posible", ha insistido, para advertir que el "problema" actual está en el uso del valenciano y no en su normativización.

CRITERIOS LINGÜÍSTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Por otro lado, respecto a la propuesta de nuevos criterios lingüísticos de la administración que le entregó hace unos meses la Conselleria de Educación, ha explicado que la AVL pidió que se corrigiera para establecer que fueran los del Consell y no de los de la Generalitat: "La Acadèmia forma parte de la Generalitat y los criterios no pueden afectar a la autoridad lingüística".

En estos criterios, Educación propone la recuperación de las formas cortas de los demostrativos --'este' o 'esta' además de 'aquest' o 'aquesta'-- y el uso del artículo neutro 'lo' en el registro coloquial. Desde el departamento de Campanar explicaron que "no deja de ser un libro de estilo de la Generalitat", además de garantizar que se podrán seguir utilizando todas las fórmulas que acepte la normativa.