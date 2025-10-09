Massó reivindica la historia de los valencianos el 9 d'Octubre: "Es día de estar orgullosos de nuestras raíces"

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó, ha reivindicado, con motivo del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, la historia de los valencianos. "Hoy es un día para recordar nuestra historia y estar orgullosos de nuestras raíces, sin olvidar que nuestra región es y será una parte fundamental de esa gran nación, que es España", ha sostenido.

Así se ha manifestado Massó en un comunicado este 9 d'Octubre, en el que ha agregado que quienes "pretenden crispar y enfrentar en un día como hoy se equivocan totalmente". "Hay otros momentos y otros lugares para la confrontación partidista", ha recalcado.

Además, ha apuntado que este jueves se conmemora "la reconquista de nuestra región para la cristiandad con la entrada de Jaume I en Valencia". "Hoy toca celebrar la liberación de estas tierras del yugo musulmán y concienciarnos de que no podemos volver a perder lo que Jaume I recuperó hace casi 800 años", ha zanjado.