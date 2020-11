Mata (PSPV) asegura que la relación con Compromís es "excelente" aunque Oltra "pueda ver las cosas de otra manera"

Defiende que las medidas restrictivas "son las oportunas" y que "las toma el gobierno valenciano, ni Compromís ni otra fuerza política"

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic socialista en Les Corts Valencianes y vicesecretario General del PSPV-PSOE, Manolo Mata, ha defendido que la relación de su formación con Compromís es "excelente", aunque ha admitido que, en un momento "puntual", Oltra "puede ver las cosas de otra manera", pero "no es un problema de las formaciones políticas".

Así se ha manifestado Mata este sábado, preguntado por las palabras de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, quien ha defendido este viernes que la relación con el PSPV es "mejorable", ha reivindicado que "se escuche más a Compromís a la hora de tomar decisiones y llegar a acuerdos" y ha señalado que el "acercamiento" de los socialistas a Ciudadanos en las negociaciones de los presupuestos "aleja los objetivos que Compromís se marca en las cuentas".

Sobre las cuentas, Mata ha defendido que "tanto el Botànic como el Gobierno de España quieren sumar", ya que "en un momento tan trágico como este la prioridad es poder avanzar". Por ello, ha instado a "salir del imaginario creado" porque "nadie quiere subir impuestos", pero sí a "luchar por una justicia social".

No obstante, ha asegurado que "si no podemos sumar, no será, pero no por la falta de voluntad del PSPV o por prejuicios ideológicos". "El problema no es con quién vas a los sitios, sino a qué sitios vas y cómo quieres ir", ha agregado.

En materia presupuestaria, el síndic socialista ha defendido que "nadie quiere subir impuestos", por lo que ha abogado por "salir del imaginario creado". "Cuando marcamos la hoja de ruta en 2017, diseñamos un sistema fiscal justo por el que pagan más los que tienen más y pagan menos los que tienen menos".

Así, se ha mostrado "seguro" de que este año la Comunitat "va a avanzar". "El Gobierno nos ha puesto parámetros interesantes, como en el caso del impuesto al patrimonio, al que nos podemos ajustar perfectamente y hacer políticas fiscales en este sentido", ha apuntado.

"El pacto de reconstrucción dice que no se subirán los impuestos a las clases medias y el PSPV no va a hacer nada para que se suban los impuestos a las clases medias, pero sí que abogamos por que haya más justicia fiscal", ha pronunciado, al tiempo que ha destacado que "se han hecho propuestas interesantes desde Compromís y Unides Podem". "A partir de ahí nos coordinaremos y no va a haber ningún problema", ha agregado.

Por ello, ha remarcado en relación a los presupuestos "hay que sumar" y ha señalado: "Cada vez que oigo a los socios decir "el peligro de Cs", hay que recordar que la formación se presentó a unas elecciones pidiendo eliminar el Impuesto sobre sucesiones y donaciones y el Impuesto al patrimonio".

Así, ha celebrado que Cs "ha revisado sus posiciones" y ha afirmado que el síndic de la formación, Toni Cantó, "no hace nada diferente a lo que ha hecho Inés Arrimadas, que no va a presentar una enmienda a la totalidad a un presupuesto expansivo y que intenta hacer justicia fiscal".

"LAS MEDIDAS SON LAS OPORTUNAS"

Sobre las últimas medidas restrictivas a causa de la pandemia, Mata ha defendido que "se han tomado aquellas que recomiendan los epidemiólogos" y ha puntualizado que "las toma el gobierno valenciano, ni Compromís ni otra fuerza política".

"Oltra tiene opiniones, pero la opinión es la del gobierno valenciano, que es quien actúa con rigor e intentando que todos los sectores puedan tener presencia y que nuestra vida se acerque lo más posible a la normalidad", ha indicado el síndic socialista, que ha garantizado que "si hay que tomar medidas más duras, al Consell nunca le ha temblado el pulso". "Lo hizo restringiendo la presencia de público en marzo en partidos de baloncesto y fútbol y con la suspensión de las Fallas y la Magdalena", ha ejemplificado.

"El gobierno valenciano se anticipa, pero ahora la situación es la que es y las medidas son las oportunas", ha indicado.