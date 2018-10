Mata ve un "error" las palabras de Dalmau: "No podemos estos meses mordernos en la yugular perjudicando al Botànic"

Publicado 24/10/2018 13:52:55 CET

Dice que los socialistas quieren que Puig "sea presidente", y sobre si le gustaría que Podemos entre al Consell responde: "Ya no tanto"

El portavoz del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, ha calificado de "error" que el precandidato de Podemos Rubén Martínez Dalmau haya abierto la puerta a que no sea la lista del Botànic más votada la que ostente la Presidencia de la Generalitat en una futura reedición del pacto, y que también la vicepresidenta, Mónica Oltra, se haya pronunciado al respecto. "Estamos gobernando de maravilla, lo que no podemos hacernos en estos meses es mordernos en la yugular perjudicando al Botànic", ha advertido.

El también vicesecretario general del PSPV ha ironizado con que "la precandidata Mónica ha hablado de declaraciones del precandidato Dalmau" y ha señalado que lo que quieren los socialistas es que "el candidato Ximo Puig sea presidente". En este sentido, ha indicado que le extraña que el PSPV apoye un candidato que no sea el más votado si es el más votado de la izquierda.

Mata ha indicado que su apuesta es consolidar el Consell del Botànic y "la buena dirección es trabajando, no hablando de hipótesis y escenarios que no se han producido", cuestionando que haya quien quiera "repartirse el producto de una cacería que aún no ha comenzado".

"Es un error entrar en eso por parte del precandidato Dalmau porque puede también condicionar su candidatura para bien o para mal, porque denota un desconocimiento de lo que pasa aquí. Estaría bien que pasara una mañana por Corts y viera el clima de trabajo y de coordinación entre los grupos del Botànic", ha indicado.

"Si un partido se presenta a las elecciones diciendo que va a ser el tercer partido de un hipotético gobierno de cambio y que estaría dispuesto a votar a otro partido que no fuera el más votado, creo que al final eso le conduce a la irrelevancia a él mismo, si la gente tiene que elegir a un candidato a la Generalitat lo normal es que elija a quien tiene más posibilidades de salir, no a otro que no sabemos a qué estará y a qué va a jugar", ha indicado.

Ahora, ha dicho, habría que estar pensando en los presupuestos y "si las elecciones son el último fin de semana de mayo o antes, porque es una posibilidad que tiene el presidente, que lleguemos en las mejores condiciones".

NO FORZAR "OTROS ESCENARIOS" HOY NO CONTEMPLADOS

Los socialistas, ha proseguido Mata, pondrán en valor el trabajo hecho por el Consell y lo que está haciendo el presidente de la Generalitat es "situarse en un eje progresista" del que no le gustaría salir, para advertir acto seguido: "Y tampoco nos gustaría que otros forzaran que se produzcan otros escenarios que hoy no están contemplados".

Ha recordado que en 2015 hubo una oferta de Ciudadanos con una posible abstención del PP para que gobernara el PSPV pero se hizo "lo que era de sentido común", la Presidencia para la fuerza progresista más votada y la opción de las otras dos de entrar al Consell.

Preguntado sobre si le gustaría que en 2019 Podemos entre al Consell, ha respondido: "Por lo que están diciendo ya no tanto igual si tenemos fuerzas suficientes para que no entren porque manifiestan un desconocimiento de lo que es esto".