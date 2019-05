Màxim Huerta: "Hasta en el peor de los momentos descubres que eres un superviviente"

Publicado 01/05/2019 19:53:15 CET

VALÈNCIA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor y periodista Màxim Huerta ha asegurado este miércoles en la Fira del Llibre de València que "hasta en el peor de los momentos descubres que eres un superviviente".

El exministro de Cultura se ha pronunciado en estos términos en València durante la presentación de 'Intimidad Improvisada' (Planeta), su última obra, de la que también ha firmado ejemplares.

El libro es una recopilación de textos escritos en los últimos tiempos sobre diferentes temáticas y está ilustrado por dibujos realizados por el propio Huerta. "Pertenecen a un tiempo --los dibujos-- en el que, cuando dimití, no podía hablar, me costaba verbalizar; dibujar no solo me relajaba sino que además me servía para pensar y eso me ha servido para volver a la vida social, pensaba que se había acabado", ha asegurado.

"Dibujar ha sido recuperar la 'O' de Máximo y recuperarme. En este tiempo de difícil vuelo, de turbulencias en un avión en el que no había manera de aterrizar en ningún sitio, necesitaba volver al único lugar en que uno se siente seguro: tu familia, tu DNI y tu casa. La 'O' es eso, una pista de aterrizaje redonda", ha confesado Huerta en la presentación.

La obra "habla de la familia, de las cosas cercanas, de las cosas que te curan, de las cosas que te gustan, que te hacen reír". "Descubrí en este tiempo que hasta en el peor de los momentos descubres que eres un superviviente; y que dentro del invierno duro, dentro del frío, siempre hay un verano en tu interior que te hace salir", ha afirmado el escritor, para quien "en el mismo problema siempre tienes la solución para salir de él".

'Intimidad improvisada' "es un homenaje al lector" y su título hace referencia, precisamente a "la intimidad que se crea con el lector cuando se acerca y te dice algo". "No es un libro que tuviera pensado, sino algo inesperado de lo que estoy contento. No es una novela, pero hay muchas novelas dentro", ha afirmado Huerta, quien ha anunciado que se encuentra trabajando en su próxima novela, que estará a medio camino "entre La noche soñada y No me dejes".

Màxim Huerta (Utiel, 1971) es periodista. Tras licenciarse en Ciencias de la Información inició su trayectoria profesional en radio y medios escritos. Su salto a la televisión se produjo en 1997 en Canal 9. Comenzó a trabajar en Telecinco en 1999. De 2005 a 2015 formó parte del equipo de presentadores de El programa de Ana Rosa. En junio de 2018 desempeñó el cargo de ministro de Cultura y Deporte. Ha publicado las novelas Que sea la última vez..., El susurro de la caracola, Una tienda en París, La noche soñada (Premio Primavera de Novela 2014), No me dejes (Ne me quitte pas), Mi lugar en el mundo eres tú, La parte escondida del iceberg y Firmamento.