Máximo Huerta lleva a la Fira del Llibre de Castelló la historia del cuidado y la lucha contra el Alzheimer

Fira del Llibre de Castelló - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 28 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La Fira del Llibre de Castelló continúa esta semana en el Parc Ribalta con una de las citas más esperadas de su programación: la firma de 'Mamá está dormida', la última novela del escritor y periodista valenciano Máximo Huerta, que tendrá lugar este miércoles en el espacio de actividades y firmas.

La obra, publicada por Editorial Planeta, se ha convertido en un éxito editorial y supone la undécima novela del autor. En ella, Huerta aborda desde una mirada profundamente personal la experiencia del cuidado, marcada por la enfermedad de Alzheimer de su madre y por la decisión de dejar atrás parte de su carrera profesional para acompañarla, una historia íntima que funciona como un homenaje a las madres, a quienes cuidan y a quienes son cuidados.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha destacado que "esta Fira del Llibre está hecha por gente que ama los libros, y eso se nota". En este sentido, ha subrayado que se ha querido crear una feria "sin complejos, con autores de primer nivel y con una programación capaz de emocionar, sorprender y atraer a lectores de todas las edades".

PROGRAMACIÓN

La jornada del miércoles arrancará por la mañana con actividades para escolares en el Pabellón Central como contacuentos de dinamización lectora o visitas guiadas, entre otras. Además, a partir de las 11.00 horas, los autores José Ortega García, Rosa Artíguez y Teresa Ortells estarán firmando en sus casetas.

Por la tarde, la programación continuará a las 17.00 horas en el espacio familiar con talleres infantiles de marcapáginas y exlibris, el Pasaporte lector Centenario de Astérix y los Haikus exprés con máquina de escribir. A esa misma hora, el Pabellón Central acogerá la presentación y firma de 'Rascaparets', de Julià Guillamón, editado por Galaxia Gutenberg.

A las 18.00 horas habrá una nueva sesión de 'Cuentaclásicos' en el espacio familiar y, a las 18.30 horas el Pabellón Central recibirá a Pedro Simón con la presentación y firma de 'Lo inesperado', de Editorial Espasa. Además, las casetas comerciales mantendrán su actividad con firmas de autores como Julià Guillamón, Sandra Bruce, Francisco Mezquita Broch, Pilar Bellés, M.ª Carmen Castillo, Mayeska Ilustración, María Roca, Verónica Fabregat, Germán Machado, José Manuel González de la Cuesta y Luz Ros.

La programación de esta semana continuará incorporando nombres destacados del panorama literario nacional. El sábado será el turno de Antonio Mercero, uno de los tres integrantes del fenómeno literario Carmen Mola, que presentará 'Está lloviendo y te quiero', una novela íntima y épica que bebe de su propia historia familiar.

El domingo llegará otro de los platos fuertes de esta edición con Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025 por 'Vera, una historia de amor', novela escogida entre más de 1.300 obras presentadas. Ese mismo día también participará Rosario Raro, ganadora del Premio Azorín de Novela 2025, dentro de una jornada que volverá a convertir el Ribalta en punto de encuentro entre autores y lectores.

Carrasco ha señalado que Castellón vive estos días una gran fiesta de la lectura, con una feria que ha dado un salto de calidad y que sitúa a la ciudad "al nivel de las grandes citas literarias del país". "Los libros llenan estos días el Ribalta de vida, de encuentros y de historias, y esa es precisamente la feria que queríamos ofrecer a los castellonenses", ha añadido.

FERIA EN CRECIMIENTO

La Fira del Llibre se celebra hasta el 3 de mayo en el Parc Ribalta, en una edición que reúne a más de 180 autores y alcanza las 28 casetas, la cifra más alta de su trayectoria, con la incorporación por primera vez de librerías aragonesas y la presencia de establecimientos de Valencia, Huesca, Zaragoza y Teruel.

Durante todos los días de feria continúan además la Biblioteca Itinerante de Hospitales, la exposición dedicada al centenario del nacimiento de René Goscinny, creador de Astérix; el Bibliobús de la Diputación de viernes a domingo; así como el servicio de cafetería y las food trucks en horario de feria, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.