Mazón acusa a Polo (CHJ) de "lavarse las manos" después de "tres meses de silencio" tras la dana: "Es muy triste"

ALICANTE 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha acusado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, de "lavarse las manos" después de "tres meses de silencio" tras la dana que arrasó el pasado 29 de octubre gran parte de la provincia de Valencia. "Que diga esto es muy triste en un día como hoy", ha lamentado.

De este modo lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas tras una visita a la planta de producción de la empresa PLD Space en Elche (Alicante), después de que Polo haya rechazado este miércoles las acusaciones de cargos de la Generalitat de que este organismo o él mismo tengan responsabilidad en los sucesos del 29-O: "Nosotros tenemos claro que no somos responsables. Creo que todo el mundo sabe lo que no se hizo".

Así, Mazón, el día en que se cumplen tres meses de las inundaciones, ha considerado "triste" que a Polo, el "máximo responsable de no haber hecho las obras previas que había que hacer" y de "no haber permitido limpiar cuando había que limpiar", lo "único que se le ocurra" sea "lavarse las manos" después de "tres meses de silencio" en los que "no sabemos nada de este señor ni de la Confederación ni del Ministerio".

El jefe del Consell ha insistido en que resulta "muy triste en un día como hoy" estas manifestaciones del presidente de la CHJ, "el dueño del barranco del Poyo" así como "de limpiar, hacer las obras, avisar, comunicar y trasladar". "Por ser el día que es y porque siempre trato de evitarlo, no quiero decir nada más a este respecto", ha zanjado.