Mazón, "alarmado" por la actitud de Gobierno con trasvase, pide no depender de la lluvia para redistribuir agua

ALICANTE, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha mostrado "alarmado" por la actitud del Gobierno central con el trasvase Tajo-Segura y ha defendido que en España "hay agua suficiente", pero considera que "no hay capacidad política de distribuirla como toca". "No puede ser que, en el siglo XXI, en España sigamos pendientes de si llueve o no para distribuir el agua", ha aseverado.

Así se ha expresado este viernes el jefe del Consell en declaraciones a los periodistas en Alicante, al ser preguntado por los medios por posibles recortes ante la falta de lluvia.

Al respecto, Mazón ha señalado que, "en este momento", para agua de beber no tienen mala previsión para el verano, pero ha recalcado que es necesario que llueva ahora para que se mantenga después de la temporada estival. "Con respecto al agua de riego, desgraciadamente con un gobierno antitrasvase soy mucho más pesimista", ha aseverado, al tiempo que ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar a cabo "30 recortes" y de tener "la desalación masiva como única alternativa".

"No hay derecho a que estemos pendientes de si llueve o no llueve. Es que en España hay agua suficiente para todos, lo que no hay es capacidad política de distribuirla como toca. No puede ser que, en el siglo XXI, en España sigamos pendientes de si llueve o no para distribuir el agua", ha aseverado, al tiempo que ha añadido que está "alarmado por la actitud permanente que sigue manteniendo el gobierno de España contra el trasvase Tajo-Segura".

En este sentido, ha afirmado que ha hecho una oferta al Gobierno central para que nombre a sus representantes para la futura Mesa del Agua de la Comunitat Valenciana "para por lo menos dialogar". Al respecto, ha lamentado que el PSOE todavía no ha contestado y Compromís "directamente no ha querido sentarse a hablar". En cuanto al Gobierno, ha indicado que todavía no ha trasladado si hay voluntad de participar.

"Si alguien ni siquiera está dispuesto a sentarse en una mesa para hablar del agua, pues eso lo que te está indicando es la poca sensibilidad y los malos augurios que tenemos con este Gobierno socialista de España. Seguiremos mirando al cielo, a ver si llueve mañana y a ver si llueve pasado", ha lamentado Mazón.