Mazón, sobre la amnistía: "Estudiaremos todas las vías para defender la unidad de España desde la pluralidad"

Advierte que si Sánchez continúa en la Moncloa será "el Gobierno de la involución y el de la España a la carta"

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que el gobierno valenciano estudiará "todas las vías" a su alcance para "defender la unidad de España desde la pluralidad", frente a una posible amnistía a los encausados por el 'procés' independentista catalán en el marco de las negociaciones para la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez.

Así lo ha trasladado a preguntas de los periodistas sobre si contempla recurrir la amnistía al Tribunal Constitucional como amenazó el presidente de la Región de Murcia, el también 'popular' Fernando López Miras.

"Veremos, si se da el caso estudiaremos todas las vías que estén a nuestro alcance para defender la unidad de España desde la pluralidad. Y en cualquier caso estudiaremos, como siempre hemos hecho, todas las vías para defender nuestra tierra, que es una tierra valenciana y española, las dos cosas", ha declarado Mazón en el 25 aniversario de la DOP Kaki Ribera del Xùquer.

Es algo que ha asegurado que expondrá en su primera intervención de este jueves en el Senado, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas convocada por el PP para debatir sobre la amnistía. "Es lo que siempre hemos defendido: España es plural y queremos trabajar la unidad desde la pluralidad, pero no utilizar la pluralidad para desgajar España ni que haya dos velocidades", ha subrayado.

Mazón ha vuelto a rechazar que "perdonar delitos gravísimos u olvidarlos sea una moneda de cambio para unos cuantos votos que le faltan a un señor para su investidura". Frente ello ha defendido que la Comunitat Valenciana es "tan España como cualquiera, cumple como cualquiera y lleva más agravios y olvidos que ninguna" autonomía.

"Algunos no han puesto un puño encima de la mesa durante años, pero nosotros sí estamos dispuestos a luchar por nuestra tierra", ha recalcado.

Al hilo, preguntado por si espera confrontar este jueves en la Cámara Alta con el senador territorial y 'expresident' Ximo Puig (PSPV), ha insistido en que su objetivo es defender a la Comunitat Valenciana y no enfrentarse "a nadie". "Espero no encontrar a nadie de mi tierra que no esté a favor de mi tierra --ha añadido--. Sería una decepción muy grave".

"NI UNA BROMA"

Respecto a la afirmación del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que hay el nacionalismo lleva a "un horizonte similar al de los Balcanes" en España, Mazón ha coincidido en que hay un "problema de balcanización y atomización" sobre el que ha garantizado que el Consell no permitirá "ni una sola broma".

De hecho, ha asegurado que "el Gobierno socialista está trabajando abiertamente por esta España de distintas velocidades". "Algunos quieren abordar el futuro de España con divisiones y que haya españoles de primera y de segunda, españoles a los que se les permite todo y españoles a los que no se nos permite prácticamente nada, españoles a los que siempre les toca la lotería aunque infrinjan las normas y otros que estamos cumpliendo y sufriendo salimos perjudicados y nunca estamos en esa prioridad, es uno de los graves riesgos", ha denunciado.

Y ha abundado: "Es difícil llamar progresista al Gobierno, que parece que está en ciernes, cuando en ningún caso va a suponer progreso para los que venimos sufriendo demasiado tiempo. Más que progresista empieza a dar señales demasiado claras de que va a ser el Gobierno de la involución y de la España a la carta; si te saltas las normas tienes premio y si las cumples tienes penalización".