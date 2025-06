Mazón anuncia la construcción de un campus sanitario avanzado en Paterna que dará servicio a 40.000 personas

VALÈNCIA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este viernes la construcción de un Campus Sanitario Avanzado en Paterna (Valencia), gracias a una inversión de más de 75 millones de euros, que proporcionará una atención "continua, resolutiva y personalizada" a alrededor de 40.000 habitantes.

En concreto, este proyecto se localizará en una parcela de 14.500 metros cuadrados, tendrá una superficie construida de aproximadamente 30.000 metros cuadrados y albergará un Centro Sanitario Integrado Avanzado, con un área de urgencias con cinco boxes de triaje y 10 de atención, área de radiodiagnóstico con TAC, Resonancia Magnética, radiología y ecografía, hospital de día y dos quirófanos, así como una explanada para ocho ambulancias y cinco plazas adaptadas.

Asimismo, contará con 20 consultas médicas y de enfermería, laboratorio de análisis clínicos, unidad de prevención de cáncer de mama, quirófanos para cirugía mayor ambulatoria y zona de rehabilitación, según recoge la Generalitat en un comunicado.

El Campus Sanitario Avanzado de Paterna tendrá también un centro de salud con 15.000 pacientes asignados, que incluirá un área de Medicina de Familia con 14 consultas, área de Pediatría con cinco consultas; unidad de Odontología Preventiva; Área de la Mujer y zona de rehabilitación con gimnasio y sala de tratamientos. Además, dispondrá de un área de extracciones con acceso independiente, área de curas avanzadas y una zona de aparcamiento para el servicio médico de vehículos eléctricos.

El jefe del Consell, que se ha reunido con el alcalde de la localidad, Juan Antonio Sagredo, en el Centro Polivalente Valentín Hernáez, ha explicado que este campus, del que se han iniciado trámites para licitar la redacción del proyecto y la dirección de obra, contempla la construcción de un conjunto de edificios como un Centro de Salud, un Centro Sanitario Integrado Avanzado y un espacio ajardinado con aparcamiento y zona deportiva.

Carlos Mazón ha resaltado que este proyecto "responde a un acto de justicia y equidad con la ciudad de Paterna y sus vecinos" y ha agradecido "el diálogo y el respaldo del Ayuntamiento para hacerlo realidad", que posibilitará la asistencia sanitaria especializada, avanzada e incluso quirúrgica. "El diálogo funciona cuando se prioriza la atención de los ciudadanos", ha reivindicado.

"UNA REIVINDICACIÓN QUE MERECERÍA SER ATENDIDA"

En su intervención, ha valorado que este campus sanitario avanzado "atiende una reivindicación que merecería ser atendida tras mucho tiempo siendo reclamada para ampliar la oferta asistencial sanitaria de la población y evitar desplazamientos de los ciudadanos de Paterna". Y ha puesto en valor "el avance en un modelo de sanidad pública" que se adapta a la necesidad de las personas, "vivan donde vivan".

El jefe del Consell ha indicado que este proyecto se constituye como un espacio sanitario "centrado en las personas" y ha concretado que cuenta con un calendario de cumplimiento y presupuesto con el objetivo de "dar garantía, certeza y tranquilidad". "Es algo más que un proyecto sanitario", ha enfatizado.

También ha aludido al "salto cualitativo" en la atención al paciente gracias a la digitalización y a una "mayor eficiencia organizativa e integración de servicios". Y ha avanzado que la Generalitat trabaja en la mejora del transporte público de la localidad.

El 'president' de la Generalitat ha reivindicado que la sanidad pública es "una prioridad del Consell" y, al respecto, ha destacado que la Generalitat ha realizado "más esfuerzo presupuestario en políticas sanitarias en el marco de la peor coyuntura que atraviesa tras las riadas del pasado mes de octubre", al tiempo que ha denunciado la "falta de apoyo" del Gobierno de España.

Según Mazón, "nunca en la Comunitat Valenciana se había destinado tanto presupuesto a la sanidad de los valencianos", con 9.186 millones de euros en 2025, lo que supone un ocho por ciento más que el del ejercicio anterior.

"NO HAY UNA TECNOLOGÍA IGUAL"

Por su parte, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha resaltado que este viernes es un día "muy importante" para Paterna tras haber anunciado esta infraestructura sanitaria "moderna" que va a resolver "más del 90% de los problemas sanitarios de los ciudadanos" de la localidad y que está dotada de una tecnología "que desde el punto de vista ambulatorio no hay una igual" en la Comunitat Valenciana.

"Es una infraestructura hecha pensando en un largo plazo, en los problemas de salud no solamente de ahora, sino los que prevemos que van a venir", ha señalado Gómez, que ha puesto en valor el "paso muy importante" que da la Generalitat con este proyecto. "Hoy presentamos una realidad que está presupuestada, ya está muy avanzado el periodo de licitación para la redacción del proyecto y la dirección de obra y una realidad donde lo que queremos es ir avanzando", ha afirmado.

Además, el conseller ha avanzado que los distintos espacios se irán abriendo "de una forma modular" para que los vecinos de Paterna se puedan beneficiar "cuanto antes" de estas nuevas infraestructuras sanitarias. "Más allá de anuncios y de expectativas, de lo que se trata es de presentar proyectos realizables, factibles, pragmáticos, dinámicos y a largo plazo", ha expuesto.

PRIMERA FASE EN 2028

En este contexto, Marciano Gómez ha apostado por trabajar en una "globalización de la sanidad" frente a quienes son "miopes en la proyección de los proyectos". "Hay que reordenar el territorio, estudiar los patrones epidemiológicos, los sufrimientos de pacientes y, en función de los mismos, elaborar infraestructuras sanitarias y tecnológicas y, por último, personal", ha enumerado. "La sanidad no es aislada, es capilar", ha agregado.

Sobre los plazos de finalización de las obras, el conseller de Sanidad ha detallado que la administración autonómica realizará un 'timing' y ha confiado en que la primera fase podría entrar en funcionamiento en 2028, "si en ese momento así lo requieren los patrones epidemiológicos de la ciudad de Paterna". No obstante, ha matizado: "No me gusta dar fechas y máxime en tema de obras, todos sabemos lo que son".

EL ARNAU DE VILANOVA "SE QUEDA DONDE ESTÁ"

Por último, preguntado por si este campus sanitario avanzado será "complementario" al Hospital Arnau de Vilanova y si este último centro "se queda donde está", Marciano Gómez ha señalado que él mismo afirmó "hace un mes y medio" que antes "de que acabara el verano" iba a presentar "todas las infraestructuras sanitarias de Valencia, concretamente de la agrupación sanitaria de Valencia Sur", y ha prometido: "Y así va a ser".

Posteriormente, en una visita a las obras del complejo sanitario Campanar, en València, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado sobre este asunto: "La pregunta nunca fue a dónde va el Arnau, nunca fue esa la pregunta, aunque algunos se empeñaban".

Dicho esto, ha confirmado que el Hospital Arnau de Vilanova "se queda donde está": "Va a seguir siendo un centro moderno para crónicos, porque es lo que necesita la población que está alrededor". "Esta mañana hemos presentado lo que necesita Paterna, que tiene un nivel de crónicos muy importante y que lo que necesita es evitar desplazamientos", ha justificado.

Mientras, el conseller ha concretado que en Campanar se agruparán "una serie de infraestructuras globales que definirán lo que será un nuevo hospital de agudos" que sustituirá al Arnau en esta función para, posteriormente, cuando entre en marcha, "reformar, rehabilitar el Arnau para que pase a cumplir una función de hospital de crónicos".

Por su parte, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha celebrado el anuncio del 'president' y ha destacado que este campus será "un referente de innovación, eficiencia y calidad asistencial" que situará a la localidad "en la vanguardia sanitaria y tecnológica" de la Comunitat Valenciana.