Mazón anuncia un tercer plan de ayudas dana a empresas con 120,8 millones de euros para industria, comercio y hostelería

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado la puesta en marcha de un tercer plan de ayudas a empresas afectadas por la dana del padado octubre, denominado 'Plan ARA Empreses' y dotado de 120,8 millones de euros, que está dirigido a la hostelería, el comercio, los servicios, las pymes industriales y la recuperación de instalaciones energéticas.

Este plan se ha presentado este martes en un acto en el que también han participado el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación tras la dana, Francisco José Gan Pampols, y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano. Al acto han asistido también representantes empresariales.

Este nuevo plan de ayudas, impulsado por Ivace+I, incluye 75 millones de euros para apoyar la actividad de comercios y hostelería, con una ayuda máxima de hasta 50.000 euros por empresa, para la adquisición o reparación de maquinaría, o compra de activos inmateriales, entre otros.

En segundo lugar, se destinan 45 millones de euros para ayudas a pymes industriales, con hasta 100.000 euros para cada beneficiaria, que se destinarán a inversión en maquinaria industrial, instalaciones y elementos productivos, entre otros.

En tercer lugar, se destinarán 800.000 euros para ayuntamientos dirigidos a recuperar y mejorar instalaciones eléctricas, red de alcantarillado y otras infraestructuras "tan necesarias para reactivar la activad en empresas y polígonos que se vieron afectados", ha señalado Mazón.

Mazón ha detallado que los dos primeros programas de ayudas para industria, comercio y hostelería se pondrán en marcha en marzo, su plazo de solicitud y el anticipo de las ayudas será hasta el 30 de junio y el plazo para la justificación de las ayudas terminará el 30 de septiembre.

AVANZA UNA SEGUNDA FASE DEL PLAN

Asimismo, ha señalado que que el Consell está trabajando en una nueva fase de 'Ara Empreses' para apoyar la I+D e internacionalización o emprendimiento de las compañías con el fin de reforzar la competitividad y avanzar en la recuperación de su actividad económica. Así, ha dicho que con este nuevo programa se cumple "un nuevo hito", pero no supone "el final del camino".

El 'president' ha señalado que el plan "permitirá aprovechar la base de todo lo realizado para dar un salto cualitativo" porque "no se trata de recuperar lo que teníamos, sino de hacerlo todavía mejor, más competitivo, más innovador e internacional".

230 MILLONES PARA RECUPERAR LA ECONOMÍA

Mazón ha destacado que se trata del tercer plan de ayudas al tejido económico puesto en marcha por el Consell y que en total se han movilizado cerca de 230 millones de euros. Ha expuesto que en el primer plan se destinaron más de 8,5 millones para primeras actuaciones como el acceso y limpieza de áreas industriales, la puesta en marcha de servicios de autobuses para facilitar la llegada de trabajadores a las empresas o la contratación de agentes de proximidad para informar de las necesidades y líneas de ayuda.

En un segundo paquete, ha recordado que se destinaron 100 millones de ayudas directas para empresas industriales, comercios y autónomos con asalariados de los que la Generalitat. De ellas, ya se han ejecutado 76.933.000 euros que "han permitido mantener 79.333 empleos".

Mazón ha concretado que se han resuelto 8.155 expedientes de ayudas solicitadas por industrias, empresas comerciales, turísticas o de servicios. Estos fondos oscilan de fondos de hasta 15.000 euros para comercios y autónomos con asalariados, y de hasta 30.000 euros para empresas industriales.

Por su parte, la consellera Marián Cano ha destacado que la Comunitat Valenciana se enfrenta a un "desafñio único" para reconstruir la provincia y recuperar los datos económicos de "récord" que se habían logrado en 2024, con la creación de 167 nuevas empresas, la creación de 38.000 nuevos puestos de trabajo y la atracción de "inversiones millonarios" y "récords de ocupación hotelera".

Asimismo, Gan Pampols ha subrayado que "el progreso no puede depender de la improvisación" sino que son necesarias medidas que "ofrezcan estabilidad, certidumbre y confianza a quienes generan riqueza y empleo". Así, ha indicado que "no podemos esperar a que la próxima crisis golpee" y que la "planificación anticipativa tiene que ser la norma y no la excepción", con una "visión a largo plazo" en las infraestructuras y la apuesta por la innovación.