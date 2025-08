Mazón anuncia el triple de camas de hospitalización para menores con trastornos mentales

En los próximos meses se pondrán en marcha siete nuevas unidades psiquiátricas infanto-juveniles

ALICANTE, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado que el Consell va a triplicar el número de camas de hospitalización para menores con trastornos mentales con la puesta en marcha en los próximos meses de siete nuevas unidades psiquiátricas infanto-juveniles en hospitales de la Comunitat Valenciana.

Mazón ha visitado el Hospital General de Elche (Alicante), que a finales de año contará con una nueva unidad de este tipo. De acuerdo al Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024-2027, se ultima la creación de otras seis nuevas unidades: Gandia (6 camas), San Juan (12), Arnau de Vilanova (8), antiguo Hospital Militar (6), Clínico de València (6) y Alcoi (6), junto a la de Elche con seis camas.

De esta manera, la Comunitat pasará de las 19 camas actuales a 69. "Dejaremos de estar en las últimas posiciones de España en dotación hospitalaria de salud mental infanto-juvenil para situarnos entre las tres primeras en atención, en recursos, en camas y en prevención", ha resaltado Mazón.

Según ha defendido, esta apuesta por la salud mental de los menores "contrasta con la llevada a cabo por el anterior gobierno, que en las últimas legislaturas no creó ni una sola cama para niños y adolescentes" a pesar del aumento de la demanda y la gravedad de los casos clínicos en menores tras la pandemia.

Mazón ha afirmado que "este cambio es posible gracias al esfuerzo inversor del Consell, que ha incrementado este año un 75% el presupuesto destinado a la atención de la salud mental y prevención de las adicciones, que supera los 192 millones de euros".

"Un esfuerzo que no debería ser tan importante si tuviéramos la financiación y la liquidez que necesitamos, si tuviéramos un fondo de nivelación y si no fuéramos los últimos en las políticas sociales por parte del Gobierno de España", ha reiterado, y ha calificado de "injusticia" que haya "comunidades que para estar en el pódium o para estar por encima de la media no tengan que hacer tanto esfuerzo" como la Comunitat Valenciana.

El jefe del Consell ha incidido en la apuesta de su gobierno por la sanidad pública y, en especial, por la salud mental, "uno de los grandes problemas sociales del siglo XXI", dos ámbitos que, ha subrayado, "no van a pagar el abandono de financiación y por tanto el abandono sanitario al que nos está sometiendo el Gobierno de España".

En esta línea, ha puesto en valor la puesta en marcha del Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024-27, que cuenta con 724 millones de euros, así como el presupuesto de la Conselleria de Sanidad para 2025, "el más importante de la historia de la Comunitat Valenciana".

UNIDAD PSIQUIÁTRICA INFANTO-JUVENIL DE ELCHE

La unidad de hospitalización psiquiátrica infanto-juvenil del Hospital de Elche, la cuarta de estas características que existe en la Comunitat Valenciana, contará con seis camas y "permitirá hospitalizar cada año a más de 60 menores con trastornos mentales agudos" que necesitan un entorno terapéutico, especializado, cercano y humanizado.

Este nuevo servicio, en el que se han invertido 120.000 euros en obras y 900.000 euros anuales en profesionales, contará con un equipo de 23 profesionales sanitarios y educativos, entre psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeros especialistas, trabajadores sociales, terapeutas, profesores o auxiliares.

En materia de innovación tecnológica, tanto el Hospital General Universitario de Elche como el de Orihuela dispondrán de equipos de estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de casos resistentes de depresión y trastorno obsesivo-compulsivo, tecnología de la que también podrán beneficiarse los pacientes del departamento de salud de Torrevieja.

Además, los tres departamentos contarán con equipos de estimulación transcraneal directa, un recurso que permitirá tratar cuadros depresivos y alucinaciones auditivas persistentes en el domicilio de los propios pacientes, sin necesidad de traslado al hospital.

Como complemento a estas medidas, los tres departamentos dispondrán también de equipos de realidad virtual para el tratamiento de fobias y otros trastornos de ansiedad.