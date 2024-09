Mazón asegura que no hay "ni una sola grieta" en el PP sobre el "diagnóstico" de la financiación

Promete reivindicar lo que necesitan los valencianos "en cualquier lugar": "No me tengo que esconder"



VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha asegurado que en el seno del Partido Popular no hay "ni una sola grieta" respecto al "diagnóstico de la situación" de la financiación autonómica, como tampoco "en reconocer que el diálogo es una herramienta más" y en "no fiarnos de Pedro Sánchez", presidente del Gobierno y secretario general del PSOE.

"Hay una diferencia entre el diálogo, en reivindicar lo que necesitan los valencianos, que lo voy a hacer en cualquier lugar porque no me tengo que esconder, y entre irse al cuarto oscuro de los privilegios en perjuicio de todos los demás", ha argumentado a preguntas de los periodistas antes del acto de apertura del curso de las universidades valencianas celebrado en la Politècnica de València (UPV), al que ha asistido la ministra de Universidades y líder del PSPV, Diana Morant.

Así ha valorado la posición sobre financiación del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo --este miércoles ha negado grietas en el partido un día después de que Mazón anticipara "una batalla dentro del Partido Popular" respecto al criterio en el que debe basarse el nuevo sistema--, y de barones 'populares' como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Respecto a las declaraciones de Feijóo, Mazón ha subrayado que "no hay grietas" en el documento que firmaron la semana pasada los presidentes autonómicos del PP para acordar no negociar bilateralmente la financiación con el presidente del Gobierno. "Ni (tampoco hay grietas) en no fiarnos de Pedro Sánchez, porque no ha cumplido con los españoles y en especial con los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, ni en reconocer que el diálogo es una herramienta más", ha añadido.

"Desde luego, no puede ser que haya cupos que privilegien a unos y nos sigan perjudicando a los demás. Ese es el sentimiento que compartimos la presidenta Ayuso, yo y todas las comunidades del PP", ha recalcado en alusión al acuerdo entre el PSC y ERC que prevé una financiación singular para Catalunya.

En esta línea, Mazón ha defendido que los presidentes del PP están de acuerdo en que la financiación "no se va a arreglar en términos de igualdad o solidaridad con cupos y privilegios que perjudiquen al resto de los españoles".

UN PRECIO "DEMASIADO CARO"

Es algo que ha denunciado que los valencianos ya lo han "sufrido demasiados años, porque el Gobierno sigue negándose a reformar la financiación y a que mientras haya un nuevo sistema exista un fondo transitorio de nivelación".

"Mientras esto siga, seguimos siendo los perjudicados de prolongar esta cuestión para privilegio de que Pedro Sánchez siga en la Moncloa a cualquier precio, y este es demasiado caro", ha advertido.