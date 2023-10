Mazón avanza que el Consell presentará unos presupuestos "provisionales y vivos" por la "irresponsabilidad" del Gobierno

Denuncia que el Ejecutivo central les tiene "a oscuras" y, pese a ello, garantiza un "refuerzo y consolidación" de políticas sociales

ALICANTE, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado que la Generalitat presentará un proyecto de presupuestos de 2024 "vivo", puesto que serán "los más provisionales que jamás hemos dado", una situación por la que ha culpado al Gobierno de España, que está, a su juicio, "más pendiente de la amnistía de que podamos presupuestar con rigor la sanidad pública, la educación o los servicios sociales".

El jefe del Consell, en declaraciones a medios este sábado en Benissa (Alicante), ha afeado al Ejecutivo central su "extraordinaria irresponsabilidad" y ha advertido: "No tenemos previsiones, no tenemos adelantos de las liquidaciones a cuenta, no tenemos datos precisos, estamos buscando interpretaciones verbales de la autoridad fiscal independiente de la AIREF, y con eso estamos presupuestando".

Así, ha indicado que el Consell --conformado por PP y Vox-- presentará unas cuentas que serán "las más provisionales que jamás hemos dado" por un gobierno que "viene ninguneándonos con la financiación autonómica para que no podamos presupuestar como corresponde la sanidad pública, el bienestar, los servicios sociales o la educación". "Está más pendiente de la amnistía al separatismo catalán que de pasarnos los datos a las comunidades autónomas para que podamos presupuestar con cierto rigor", ha insistido.

De esta manera, ha avanzado que el proyecto de presupuestos será "vivo", a la espera de que el Gobierno valenciano "pueda ver datos ciertos y seguros". "Es una ignominia, una irresponsabilidad y es inédito que tengamos un Gobierno de España que no se dirige a sus comunidades. Ahora, para hablar con los separatistas, para eso los primeros", ha denunciado.

Pese a ello, ha garantizado que la Generalitat, en las cuentas autonómicas para el próximo año, va a "consolidar una bajada de impuestos", que es "lo importante". "Vamos a consolidar las políticas sociales y la eliminación de la grasa y del gasto político", ha recalcado, tras insistir en que el Consell que encabeza ha "reducido a la mitad los asesores a dedo que el gobierno más caro de la historia, que fue el de Ximo Puig".

"EL GOBIERNO NOS TIENE A 'FOSQUES"

A partir de ahí, ha afirmado, el ejecutivo autonómico trabajará en "los próximos meses" para poder "tratar de ser más precisos", puesto que a día de hoy "el Gobierno de España nos tiene a 'fosques' (a oscuras)". "Lo está haciendo adrede, puesto que tiene la prioridad de hablar con Puigdemont", ha asegurado.

En esta línea, ha reconocido que la elaboración de los presupuestos de la Generalitat para 2024 está siendo "dura para los políticos y los gestores", aunque ha admitido que es su "obligación". "Son duros de cuadrar, de tener datos ciertos con los que poder trabajar", ha apuntado.

De hecho, ha asegurado que el Consell a día de hoy "no sabe cuál es la liquidación del año anterior, la cuenta que nos va a trasladar el Gobierno de España, para poder hacer las cuentas". "No hay consultas, no hay informes, no hay nada. Por eso están siendo duros, por el ajuste y por la guerra al gasto superfluo, a la grasa política", ha argumentado.

Pese a ello, ha garantizado que "no serán duros" para las políticas sociales, puesto que, según ha adelantado, "se van a ver consolidadas, confirmadas y reforzadas".

"Tampoco van a ser duros para los que están esperando las bajadas de impuestos que tanto necesitan, después del gobierno más caro de la historia con más asesores de la historia y que ha sido el protagonista de la mayor presión fiscal de la historia", ha especificado.