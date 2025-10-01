Mazón carga contra Morant por avalar la denominación valenciano/catalán: "No doy crédito ni se me ocurren calificativos"

La vicepresidenta del Govern y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero y el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, durante la presentación de la campaña institucional con motivo del 9 d'Octubre, en el Palau de la Generalitat, a 1 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha cargado contra la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, por defender la doble denominación valenciano/catalán y ha asegurado que no da "crédito" a sus afirmaciones: "No se me ocurren calificativos (...), no me cabe en la cabeza que alguien, que un valenciano, con cargo o sin él, pueda decir o pueda aseverar semejante cuestión, no lo puedo entender".

Así se ha pronunciado el jefe del Consell durante el acto de presentación de la campaña institucional con motivo del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, al ser preguntado por las palabras de Morant, que este lunes afirmó, sobre la doble denominación valenciano/catalán, que es "lo correcto". "Desde luego, el Gobierno es la que defiende", apuntó. "Todos nos tenemos que ver incluidos cuando se habla del catalán, es catalán/valenciano, por supuesto", añadió.

Sobre estas declaraciones, Carlos Mazón ha asegurado este miércoles que no da "crédito" a las palabras de la ministra y líder del PSPV: "Es que no doy crédito, es que lo escuché y no me creía que se estuviera diciendo semejante cuestión".

Dicho esto, ha recalcado que la Comunitat Valenciana tiene un Estatut d'Autonomia "que es bastante claro, una identidad que es bastante clara, una historia que es bastante clara y que no es subalterna de nadie". "Nosotros hablamos el valenciano, nosotros no hablamos el catalán", ha sostenido.

Además, ha preguntado "qué es eso de hablar de la barra, primero uno y luego el otro", ha dicho, sobre la denominación valenciano/catalán. "No doy crédito, no se me ocurren calificativos, porque de verdad que no los tiene", ha asegurado.

"NO LO PUEDO ENTENDER"

Así, ha cuestionado "que alguien que aspira a ser presidenta de la Generalitat y que sea ministra del Reino de España y valenciana pueda decir esta cuestión". "La he escuchado decir que le parece una bobada hablar y defender al valenciano o el agua que merece nuestra tierra en una entrevista hace poco, es que le prometo que no doy crédito y estoy convencido que el conjunto de los valencianos, tampoco", ha agregado.

En cualquier caso, ha señalado que son "explicaciones que tendrá que dar ella", antes de volver a insistir: "No doy crédito, no me cabe en la cabeza que alguien, que un valenciano, con cargo o sin él, pueda decir o pueda aseverar semejante cuestión. Es que no doy crédito, no lo puedo entender".