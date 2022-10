Mazón cree que la tasa turística lanza a los visitantes el mensaje de "molestáis y contamináis"

ALICANTE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha lamentado que con la ratificación de la tramitación de la tasa turística por parte del Consell se traslada un mensaje a los turistas que consiste en "molestáis, contamináis, no nos hacéis demasiado bien, y por lo tanto vais a pagar por ello".

"Para mí lo más grave de la tasa turística es el mensaje que se lanza a un turista que viene de fuera, incluso a los turistas de la Comunitat, por lo que me parece un error estratégico de primera magnitud para esta tierra", ha sostenido.

Así se ha expresado este jueves en declaraciones a los medios en el Palacio Provincial de Alicante, preguntado por la ratificación de este gravamen por parte del Consell. Al respecto, ha insistido en que de esta forma se cambia el mensaje a la gente que quiera venir y que "tanto trabajo y esfuerzo ha costado consolidar" y que se trata de una tasa que "van a acabar pagando los ciudadanos de la Comunitat Valenciana".

"Siendo importante nuestro posicionamiento cuando vamos a ferias internacionales, cualquier falta de posicionamiento o cualquier índice de falta de competitividad para nosotros es letal porque estamos en un mercado muy competitivo en el hay que competir en las mejores condiciones", ha subrayado.

Al respecto, ha recalcado que "lo más grave" es el mensaje se lanza a la gente que quiera venir, "porque durante toda la vida, cuando los turistas han venido a Alicante y a la Comunitat Valenciana, les hemos dicho sois bienvenidos y en cuanto pisan nuestra Comunitat: alfombra roja y banda de música, gracias por venir. Os vamos a hacer vuestra estancia lo más agradable posible".

Por ello, ha lamentado que "consolidar todo eso cuesta mucho esfuerzo y muchos años de trabajo, con mucha actitud de todos y ahora todo ese mensaje se va por los aires porque, con la promoción de la tasa, el mensaje que lanzamos a los turistas es molestáis, contamináis, no nos hacéis demasiado bien y, por lo tanto, vais a pagar por ello".

"Cuando un destino tan importante cambia un mensaje consolidado durante tanto tiempo, me parece una reflexión suficiente importante porque es estratégica y de mensaje, porque dentro de dos semanas me voy a la World Travel Market, y me voy a sentar con aerolíneas y con agencias de viaje que ya me preguntan si va a haber o no tasa turística", ha indicado.

Igualmente, también ha criticado que en València, la vicealcaldesa de la ciudad, la socialista Sandra Gómez, se ha referido a una cantidad de "hasta seis euros" en apartamentos turísticos, "lo cual va a generar un mercado irregular de pisos turísticos que no va a haber quien lo controle, eso es no conocer el sector".

También ha afirmado que es "curioso" que en esta situación fiscal que se vive en la Comunitat Valenciana, se escuche al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, anunciar "una bajada de impuestos sin ni una sola propuesta", pero después "se haya ratificado la tasa turística y se hayan propuesto tres impuestos nuevos para la Industria, para los coches, para las grandes superficies y no sé para cuantas más".

"Ya empezamos a acostumbrarnos a que cuando Puig dice una cosa, pues ocurre exactamente la contraria", ha puntualizado Mazón, quien ha insistido en que la tasa turística "no solamente ente va a penalizar al turismo, sino también a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana cuando quieran viajar la Comunitat".