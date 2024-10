Mazón critica que el PSOE no tenga "opinión sobre la energía nuclear" e insiste en que no se cierre Cofrentes

VALÈNCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha recriminado este jueves que "no es presentable" ni "tolerable" que el PSOE no tenga "opinión sobre la energía nuclear", cuando se trata del "asunto más estratégico con respecto a nuestra competitividad que hemos tenido en décadas", al tiempo que ha reprochado que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, "diga 'sí a las nucleares'" en Bruselas y las desmantele en España.

Mazón, en declaraciones a los medios durante una visita al polideportivo de Nou Moles en València, ha reiterado la petición al Gobierno de que no cierre la central nuclear de Cofrentes (Valencia) y ha vuelto a apelar a una "conjura" de la sociedad valenciana para prolongar su vida útil, frente al cierre previsto para 2030.

El jefe del Consell ha planteado "cómo es posible que a la vez la ministra de Transición Ecológica diga no a las nucleares por la mañana, y la misma ministra de Transición Ecológica cuando se examina para ser comisaria europea diga sí a las nucleares por la tarde". "¿Cómo es posible que el Partido Socialista en la Comunitat Valenciana todavía no sepa si está a favor o en contra?", ha preguntado Mazón.

Por contra, ha asegurado que "el PP dice claro 'energía nuclear, sí'" y ha señalado que se está a tiempo para revertir el cierre de las centrales nucleares en España porque van a empezar los ciclos de cierre en España en los próximos meses.

El 'president' ha insistido en que "necesitamos al menos una prórroga en Cofrentes" porque "no podemos desprendernos del 45% de nuestra energía como si fuera limpiarnos la caspa de la solapa". "Es que es una irresponsabilidad", ha lamentado.

Preguntado por el hecho de que el cierre fuese acordado con las empresas propietarias y por si se ha puesto de acuerdo con Iberdrola, Mazón ha indicado que él no va a "hacer ahora revisionismo ni analizar las condiciones que impuso el gobierno a Iberdrola" para que la compañía "adoptara esa decisión".

"En cualquier caso, me consta que tanto la empresa como la comarca, como el rigor, como la sostenibilidad energética y como nuestra voluntad, es la de prorrogar la vida de Cofrentes", ha dicho.

"NO PERDER COMPETITIVIDAD"

Mazón ha asegurado que no se trata de la "opinión de un partido político". "Estoy hablando como presidente de toda una comunidad y estoy reclamando a toda la comunidad, a toda la Comunitat Valenciana, porque le afecta a toda, una gran conjura desde la responsabilidad, desde el respeto al medioambiente", ha agregado.

Mazón ha defendido prolongar la vida útil "para no perder competitividad, para que no empiece a subir el agua de repente, para que no empiece a subir la luz de repente, porque a todos nos gusta luego llegar a casa poder encender la luz o el brasero y que funcione, o la calefacción. A todos nos gusta tener la energía que nos corresponde y que sea limpia y que sea sostenible", ha remarcado.

A su juicio, "se ha avanzado demasiado en contra del sentido común". Por ello, ha propuesto "parar, demostrar que hay equilibrio y revertir una situación que nos puede llevar a un punto de no retorno dramático para la competitividad, para el día a día, para el precio de nuestra energía y para lo que somos y lo que aspiramos a ser. Para poder levantar la persiana todos los días. Parar, revertir e ir hacia donde indica todos los que están yendo hacia el sentido común".

"¿SEREMOS OTRA VEZ LOS ÚLTIMOS?"

Mazón ha señalado que "la UE ha declarado públicamente" que la energía nuclear "es una energía limpia, y aquí en España estamos cerrando". Se ha preguntado si seremos "otra vez los últimos en la cola" y "vamos a depender permanentemente de Rusia y Argelia".

"Suecia va a potenciar su capacidad nuclear. El Reino Unido la va a cuadriplicar. Estados Unidos está presentando reactores nucleares. Alemania está reconduciendo y todavía se arrepiente de la decisión que tomó hace unos meses y está reculando. Italia avanza en energía nuclear. Y de Francia ni hablemos", ha expuesto.

COMPATIBILIZAR CON LAS RENOVABLES

Asimismo, Mazón ha defendido que la energía nuclear y el desarrollo de las renovables son "perfectamente compatibles" y que la defensa del Consell de Cofrentes "no contraviene nada" de su política energética de despliegue de las fuentes alternativas.

Así, Mazón ha asegurado que el Consell en un año "ha triplicado la potencia renovable de la Generalitat con respecto a los ocho años del Botanic", "porque no sabían lo que hacer" ni "si estaban a favor o en contra". También ha subrayado que ésto se la logrado "de manera sostenible, con equilibrio y con plantas razonables". "Hasta incluso nos hemos opuesto a las barbaridades que solo el Gobierno de Sumar, a quien pertenece Compromís, y el Partido Socialista quería establecer en la Comunitat Valenciana", ha apostillado.

Mazón ha afirmado que "estamos en el camino" pero "venimos de una pobreza energética extraordinaria y de una falta de capacidad energética extraordinaria". Así, para Mazón, "necesitamos más tiempo para poder llegar a nuestra soberanía y a nuestra independencia energética".