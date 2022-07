Mazón critica a Puig por "no apretar los dientes" para exigir la financiación que merece la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha criticado al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, por "no apretar los dientes ni cerrar el puño" para exigir "la financiación autonómica que merece la Comunitat Valenciana".

Así se ha pronunciado Mazón este miércoles, preguntado por su valoración de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y por si cree que la Comunitat necesita más recursos de cara al nuevo modelo de financiación autonómica.

"Se llevan riendo de nosotros desde hace demasiado tiempo el Gobierno de Pedro Sánchez, nos han insultado con propuestas que incluso empeoraban la situación actual, y lo ha hecho Pedro Sánchez, ha declarado tras una reunión con representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Mazón ha recordado que "el modelo de financiación que hay ahora mismo lo aprobó el Partido Socialista de Zapatero en exclusiva con el independentismo catalán". "Más allá de grandes promesas --ha denunciado--, no se ha visto ni un solo resultado, por tanto el Consejo de Política Fiscal Financiera es importante" para la Comunitat, por lo que ha garantizado que atenderán las conclusiones y los resultados que adopte el encuentro de los consejeros de Hacienda.

Así mismo, ha rechazado que "desgraciadamente, se sigue sin conocer ninguna medida concreta desde hace demasiado tiempo", algo que ha calificado de insulto a la Comunitat "con la parsimonia y el silencio del 'president', que "no pone encima de la mesa el puño y los dientes que tiene que poner porque ya está bien de ser los últimos".

"NO TODO EL GASTO ES ÚTIL"

Respecto al techo de gasto, el también presidente de la Diputación de Alicante ha criticado que pese a ser responsable de una administración local, no conoce los informes de economía ni ninguna medida. "No todo está en el gasto, sino en la racionalización del mismo", ha defendido, y ha insistido en que "lo más importante es que no sea superfluo, que no sea todo para gastos corrientes" y se enfoque en inversión que tenga retorno en sostenibilidad, empleo y activación económica: "No todo gasto es útil".

En esta línea, ha denunciado que la Generalitat tiene "un gasto superfluo y una grasa administrativa por encima de los 700 millones de euros". Un hecho que ha prometido eliminar si alcanza la Presidencia en 2023 para reforzar las políticas sociales, de empleo y sanitarias. "No se trata de aumentar el techo de gasto sin más, sino se trata de analizar de verdad y saber de qué se trata para qué vamos a gastar, para quién vamos a gastar y con qué prioridad", ha aseverado.

Finalmente, ha afirmado que si Puig habla de gastar en seguridad, en sanidad o en servicios sociales tendrá su acuerdo, pero en el caso de "crear el enésimo chiringuito" para otra nueva exconsellera --en alusión a Carolina Pascual-- o para la Agencia de la Bicicleta, "no parece que sea este el momento adecuado andar con inventos de esa naturaleza".