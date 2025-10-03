Mazón defiende su "compromiso" con que la Comunitat Valenciana sea "referente europeo" en inteligencia artificial

ALICANTE, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha resaltado el "compromiso firme" del Consell por convertir a la Comunitat Valenciana en un "referente europeo en inteligencia artificial (IA)" para "afrontar los retos presentes y futuros".

Así, ha destacado la "apuesta" del ejecutivo valenciano "con una estrategia integral" para aplicar la IA en áreas "estratégicas" como la sanidad, el turismo, la industria, la educación o la gestión de emergencias. "Tenemos el talento y la ambición para liderar este campo", ha añadido.

De esta forma se ha pronunciado el jefe del Consell en el VIII Congreso Internacional de Inteligencia Artificial que ha organizado 'El Independiente' en Alicante, donde expertos del ámbito académico, institucional, empresarial y tecnológico han abordado "los desafíos de esta tecnología".

Asimismo, Mazón ha señalado "el papel activo" del sector público y privado de la Comunitat para "seguir avanzando con responsabilidad y ética en las oportunidades que ofrece esta tecnología" y ha hecho referencia a los 12 millones de euros que la Generalitat destina a proyectos de IA.

Esta inyección económica se encuentra en el marco del programa europeo Retech, con ayudas dirigidas a grandes empresas y pymes, universidades, centros tecnológicos y de investigación, fundaciones y asociaciones empresariales, según ha concretado la Generalitat en un comunicado.

Además, el 'president' ha puesto en valor que "la Comunitat concentra el diez por ciento de todas las empresas de este campo en España", lo que "multiplica su crecimiento por seis en la última década y contribuye a que en 2025 sea una región fuerte en el 'ranking' de innovación de la Unión Europea (UE), por encima de la media comunitaria".

HERRAMIENTA "AL SERVICIO DE TODOS"

Por otro lado, el jefe del Consell ha resaltado "la transformación digital de la administración pública como una herramienta al servicio de todos que facilite la experiencia del ciudadano con más agilidad, eficiencia y menos burocracia".

En la misma línea, ha insistido en la aplicación de tecnologías de IA en la sanidad pública valenciana en áreas como la detección de cáncer de mama y la atención primara con el fin de "atender mejor, ser más ágiles y reducir las listas de espera".

También ha recordado el Canal Empresa, que incorpora asistentes virtuales para "facilitar la relación con emprendedores", así como el Plan Simplifica, que utiliza agentes de IA para "agilizar trámites como las ayudas al alquiler".

Del mismo modo, ha puesto en valor el uso de la IA en la asistencia a personas damnificadas por las inundaciones y ha incidido en la "rápida" tramitación de 50.000 ayudas tras las riadas de octubre, que "incluyen el cien por cien de las destinadas a 13.300 autónomos en tan solo 18 días".

En este sentido, Mazón ha asegurado que "la Generalitat desarrolla sistemas de alertas temprana con IA para la gestión de emergencias como la presa de Buseo, de competencia autonómica, que es la única que tiene instalado este sistema".

Además, ha ensalzado "la labor de la industria turística en el uso de esta tecnología", que, según ha indicado, ha posicionado a la Comunitat con "la mayor red de destinos turísticos inteligentes", con un total de 114 localidades que aplican "innovación, sostenibilidad y digitalización en la gestión de su actividad".

Igualmente, el 'president' ha expresado la voluntad de "ser líderes y continuar desarrollando esta tecnología con iniciativas de vanguardia" y ha recordado que Alicante ya es semifinalista para ser Capital Europea de la Innovación. "Alicante es un ejemplo con el Distrito Digital, que ya alberga más de 500 empresas y entidades del sector tecnológico", ha agregado.

Durante su intervención, Mazón también ha remarcado la creación de un "clúster de tecnologías avanzadas de ciberseguridad y ciberdefensa en la Comunitat Valenciana con empresas relevantes que están a la vanguardia europea".

"CANTERA DE TALENTO"

En otro orden de cosas, Mazón ha reafirmado la "apuesta" del Consell por "generar una cantera de talento con los 14 centros de Educación Secundaria que ya ofrecen la especialidad de IA y 'big data'".

A ello ha añadido que "cerca del 13% de alumnos están matriculados en titulaciones relacionadas con esta tecnología en las universidades de la Comunitat Valenciana". Además, ha mencionado el "apoyo" del ejecutivo valenciano a la transferencia de conocimiento desde las universidades al tejido productivo mediante iniciativas como la red ValgrAI.