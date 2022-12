Mazón denuncia que "no existe voluntad política" para cambiar la financiación autonómica: "Es un engaño a la Comunitat"

VALÈNCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha denunciado que "no cambiar el modelo de financiación autonómico es el gran fracaso y engaño del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del jefe del Consell, Ximo Puig, con la Comunitat Valenciana". "No existe voluntad política", ha asegurado.

En estos términos se ha pronunciado Mazón este lunes tras conocer que la Comunitat Valenciana es la autonomía que menos ingresos ha recibido en 2021 del sistema de financiación autonómica, ha indicado la formación en un comunicado.

Concretamente, la Comunitat ha recibido 2.247 euros por habitante, lo que supone 178 euros menos que la media de España y la sitúa "a la cola" de las comunidades autónomas. "Y no vamos a tener un nuevo sistema durante el próximo año", ha lamentado el líder 'popular'.

Carlos Mazón ha denunciado que "la realidad es que no existe voluntad política ni de Puig ni Sánchez para acometer este cambio en el próximo año". "Durante estos años nos han prometido algo que era básico para nosotros y que no han cumplido", ha lamentado.

En este sentido, ha censurado que "es lamentable que no hayan sido capaces de traer la financiación adecuada para poder financiar los servicios básicos como son la educación, la sanidad y las políticas sociales". "No se trata de números ni estadísticas frías, se trata de garantizar mejores servicios públicos para los valencianos", ha defendido.

"Seguimos siendo los más perjudicados por el actual sistema de financiación autonómica, tal y como lo demuestran los datos que hemos conocido hoy", ha reiterado, al tiempo que ha subrayado que "cambiar el modelo de financiación es muy importante para la Comunitat para poder sostener nuestras cuentas y para poder ofrecer servicios básicos de calidad".

Mazón ha criticado que "lo único que se ha encontrado durante estos años ha sido una propuesta que era aún peor de lo que tenemos y que dejaba a la Comunitat en una situación peor que la que estamos ahora".

"PUIG SE CALLA"

"Necesitamos un Consell que se ponga en marcha y reivindique, que alce la voz por nuestra tierra", ha instado, y ha aseverado: "No podemos tener un 'president' que se rinde y que no lucha por traer lo que nos corresponde".

"Los valencianos no podemos estar pendientes de que Sánchez tome las decisiones según lo que le marcan sus socios", ha afirmado Mazón, quien ha indicado que "mientras que los separatistas catalanes no quieran cambiar el modelo de financiación autonómica, Sánchez no lo cambiará y lo peor es que Puig se calla y asume la decisión".