Mazón dice que al Gobierno "no le interesa" solucionar la infrafinanciación de la Comunitat e incurre en contradicciones

VALÈNCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, cree que al Gobierno de España "no le interesa" solucionar el problema de infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, "no cree que haya que solucionar el problema de manera inmediata" y por este motivo "empiezan a incurrir en contradicciones entre unos y otros porque no saben cómo salir del atolladero".

Así lo ha manifestado tras una reunión con el presidente de la Confederación Española de Comercio y presidente de Confecomerç, Rafael Torres, junto a la secretaria general del PPCV, Maria José Catalá, al ser preguntado por declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre la reforma del sistema de financiación autonómico en sus recientes visitas a la Comunitat.

Según Mazón, aquí vienen "ministra tras ministra, ministro tras ministro, casi insultándonos ya. Es que ya no es abandono, es que casi es decir: sus problemas no nos interesan para nada y no los voy a abordar".

El líder de los 'populares' ha lamentado que "llevamos demasiado tiempo siendo peores que los demás y nadie viene aquí ni a reivindicar nada desde el Partido Socialista y nadie viene aquí a reivindicar asuntos tan gravísimos como la financiación que necesitamos", ha insistido.

Mazón no ha visto "ninguna solución al tema de la financiación" y recrimina a la ministra de Trabajo que visitara este lunes la Comunitat y no hablara de empleo joven, de cómo van a trabajar los fondos europeos para mejorar la situación de desempleo, qué plan de choque están proponiendo o cómo se va a apoyar a quienes generan empleo. "De todo eso no han hablado, que es lo que me preocupa", ha concluido.