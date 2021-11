Mazón, "dolido" con las críticas de la oposición por ser Rey Mago 2022: "No creo que tenga que pedir perdón"

Barcala tilda la polémica de "interesada" e "insignificante" porque es el presidente de la Diputación, concejal y alicantino

ALICANTE, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante y líder del PPCV, Carlos Mazón, se ha mostrado este lunes "sorprendido" y "dolido" por las críticas de la oposición en el Ayuntamiento tras su nombramiento como uno de los Reyes Magos para la cabalgata del 5 de enero de 2022 y ha señalado que "después de toda una vida, 47 años, en mi ciudad luchando por ella, no creo que tenga que pedir perdón por un honor tan inmenso y tan bonito que me va a tocar vivir".

Así se ha expresado en declaraciones a los medios en la Diputación de Alicante al ser preguntado por las críticas de PSPV, Compromís y Unides Podem en el Ayuntamiento tras su nombramiento como Rey Gaspar. Al respecto, ha defendido que otros presidentes de la Diputación y alcaldes también han ostentado dicho cargo y ha lamentado que "de repente" se vea "obligado" a trasladar un currículum "de lo que he hecho por mi ciudad toda la vida": "Eso no me lo esperaba".

"Estoy un poco sorprendido por las declaraciones que algunos políticos de mi ciudad han hecho con respecto a este nombramiento. Llevo toda la vida vinculado a la fiesta y las tradiciones de mi ciudad, como lo ha estado toda mi familia siempre, por lo que aprovecho para decir que es un honor y un orgullo poder representar a los Reyes Magos", ha señalado Mazón, quien ha insistido en que se trata de un nombramiento "a título personal, no por el hecho de ser presidente de ningún partido ni presidente de la Diputación".

"Por lo tanto, estoy molesto, me ha llamado la atención que algunos han criticado el hecho de que sea el presidente de la Diputación, porque ha habido presidentes de la Diputación de todos los colores políticos que han sido Reyes Magos en Alicante", ha añadido.

Del mismo modo, ha resaltado que ha habido alcaldes que se han "autonombrado" Reyes Magos y esto ha ocurrido desde los años 80. No obstante, ha agregado que no quiero "polemizar con estas cosas". "De verdad que estoy un poco dolido a nivel personal porque yo tengo tanta ilusión como cualquier niño pequeño de que vaya bien la Cabalgata de Reyes y voy a dar lo mejor de mí mismo para que todo salga bien como siempre he hecho", ha asegurado.

"Me da mucha pena y, en fin, no me creo más que nadie, pero no creo que tenga ningún impedimento después de toda una vida, ya 47 años en mi ciudad luchando por mi ciudad, ni creo que tenga que pedir perdón por un honor tan inmenso y tan bonito que me va a tocar vivir. Me gustaría que todos lo vivieran igual pero se ve que no es así, qué le vamos a hacer", ha manifestado.

Por su parte, el alcalde Luis Barcala, también en declaraciones a los medios en la sede ciudad de Alicante de la UA, ha señalado al respecto que se trata de una polémica "interesada" e "insignificante" porque se trata del cuarto presidente de la Diputación que ostenta dicho cargo.

"Yo no hago valoraciones de las críticas de los demás. Es el cuarto presidente de la Diputación que ostenta el cargo de Rey Mago. Alcaldes de Alicante también, yo recuerdo que cuando Ángel Luna se autonombró Rey Mago y nombró a Mira-Perceval", ha insistido el primer edil, quien ha añadido que Mazón es el presidente de la Diputación, concejal en el Ayuntamiento y alicantino.

"SE HAN VUELTO UNOS PURISTAS"

"No es la primera vez y no entiendo la polémica salvo por el interés de aquellos que son siempre los que critican la Navidad, los que no querían la Navidad, los que la desmontaban y la desmontan y ahora se han vuelto unos puristas", ha resaltado.

Así, ha finalizado que el tema "no tiene más polémica que la que se quiera organizar y la que quieran dar otros" porque hay "méritos más que suficientes" para que Mazón ostente el cargo. Igualmente, preguntado sobre si se echará atrás con el nombramiento, ha afirmado que no tiene motivos.