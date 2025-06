Mazón: "La emergencia catastrófica no está desarrollada por la ley valenciana y es inviable su puesta en marcha"

ALICANTE, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que la figura de emergencia catastrófica "ni está regulada ni desarrollada por la ley valenciana y, por tanto, es inviable su puesta en marcha".

Así lo ha manifestado en Alicante el jefe del Consell a preguntas de los medios sobre la declaración del jefe del servicio de Planificación dentro de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), que ha confirmado a la jueza que investiga la gestión de la dana el mando único el día de la riada y ha considerado que se debió declarar la emergencia nacional.

"En la emergencia catastrófica está asignado a un conseller. A la delegada el plan no le asigna ninguna función específica. Como miembro del Cecopi era representante de la Administración central", ha dicho el testigo.

Al respecto, Mazón --que ha apuntado que no suele hacer valoraciones sobre el proceso- sí ha precisado que "no tiene nada que ver la emergencia catastrófica con que asuma el mando o la presidencia del centro de coordinación el Gobierno". "No tiene nada que ver, yo le recomiendo que se repase la ley a quien corresponda", ha instado.

En esta línea, ha expuesto que "la declaración de emergencia catastrófica no está regulada ni desarrollada por la ley valenciana y, por tanto, es inviable su puesta en marcha".

"Está referenciada en una ley fiscal que la puso en marcha el Botànic y se emplazaba a un desarrollo posterior que jamás se produjo. Entre otras cosas, la manera de declararla. Así que es una cuestión bastante complicada. Incluso vincularla al mando o a la presidencia del centro de coordinación por parte del Gobierno. Algo falla en la reflexión, pero hablo desde el punto de vista de lo que dice la normativa, no sobre el proceso, que no acostumbro a valorar por respeto. Otros no lo hacen, pero yo sí", ha zanjado.

Sobre esta cuestión, fuentes de la administración autonómica han definido la emergencia catastrófica como "una figura vacía", puesto que "no existe ningún reglamento que la desarrolle, no existe procedimiento para su declaración y en su esbozo no añade competencias a la Generalitat".

"BRINDIS AL SOL"

Las mismas fuentes añaden que "solo aparece referenciada en la legislación valenciana una vez, en cuatro líneas que forman parte de una disposición adicional en una ley fiscal de 2020, diciendo que el Plan de Protección Civil de la Generalitat desarrollará la figura especificando cómo se declara". "Jamás se hizo y jamás se especificó su contenido: fue un nuevo brindis al sol del Botánico sin contenido práctico", insisten.

Subsidiariamente, continúan, en esa única referencia, "cuatro líneas en una ley fiscal, la supuesta emergencia catastrófica mantiene exactamente las mismas competencias para la Generalitat. Idénticas". "No cambia absolutamente nada: ni hay otros medios ni hay otros recursos distintos a los del nivel 2. No cambiaría nada", agregan.

En conclusión, "la emergencia catastrófica, que no está desarrollada en la legislación valenciana, ni se puede declarar (no hay reglamento que lo permita) ni tiene ninguna aplicación práctica (mantiene las mismas competencias para la Generalitat que el nivel 2)", resuelven.

Al 'president' se le ha pedido también una valoración sobre la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia de confirmar la investigación a la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Salomé Pradas por las riadas que provocaron 228 víctimas mortales y daños multimillonarios en la provincia.

Al respecto, Mazón ha contestado: "Procuro no hacer valoraciones sobre los procesos judiciales y no va a ser una excepción esta vez. Absoluto respeto, como siempre".