Mazón espera que PSPV y Compromís acudan "con ganas" a la ronda de diálogo: "Sería imperdonable que no lo hicieran"

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado que espera que el PSPV-PSOE y Compromís acudan "con ganas" a la ronda de diálogo para buscar "puntos de encuentro" en los "asuntos importantes" para la Comunitat Valenciana. "Sería imperdonable que no lo hicieran, porque todos tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos y yo, desde el principio, voy a ser el primero en hacerlo", ha manifestado.

"Yo no entendería y los ciudadanos de la Comunitat Valenciana no entenderían que sí estuvieran a favor de pactar nada menos que una amnistía con el separatismo catalán y no estuvieran a favor de pactar con el gobierno de la Generalitat lo que realmente le interesa a los valencianos en la Comunitat Valenciana", ha sostenido Mazón este domingo, en declaraciones a los medios, durante el Gran Premio de la Comunitat Valenciana de Motociclismo.

En esta línea, ha resaltado que el Consell tiene la "obligación" de "defender lo que es fundamental para la Comunitat Valenciana: la financiación, el agua, las inversiones generales del Estado, el trato real a la Comunitat Valenciana". "Más allá de las cosas que nos separan, que son evidentes, además de una gravísima discrepancia con la oposición con respecto a lo que está siendo la amnistía y el precio de la investidura de Sánchez, tenemos una determinación", ha manifestado.

"Si yo puedo contribuir en hacer un esfuerzo para buscar puntos de unión que nos hagan ser más fuertes, lo voy a hacer", ha insistido, y ha agregado que se trata de su "convicción", así como de su "obligación". "Si somos capaces de mirar a lo que nos puede unir para defender a más de cinco millones de españoles que son los valencianos, lo voy a hacer y por eso he propuesto esta nueva ronda para buscar puntos de encuentro", ha destacado.

Mazón ha mostrado su voluntad de que todos los grupos políticos sean "capaces de destinar más horas a lo que nos puede ayudar a luchar juntos que a lo que nos separa, que es cierto que es duro, es muy distante y es una grave discrepancia". "Pero no nos podemos quedar en lo que nos separa porque no estaríamos cumpliendo con nuestra obligación", ha defendido.

"Yo desde luego no estaría cumpliendo con mi obligación, que es defender a la Comunitat Valenciana por encima de todo, hacerlo todos los días y hacerlo con cuantos más aliados mejor. Otros se han hecho fuertes en sus territorios y nosotros tenemos la obligación de buscar fortalezas, aunque parezca difícil y el contexto sea complicado", ha remarcado.

El jefe del Consell ha asegurado que "eso es altura de miras". "Eso es lo que yo creo que es una madurez política y eso es lo que creo que es estar a la altura de la ciudadanía", ha concluido.