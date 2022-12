Mazón exige a Sánchez que pida perdón por el "ninguneo" a la Comunitat: "Son demasiados los trenes que pasan sin ganar"

Afea el "silencio", "aplauso" y "engaño" de Puig y denuncia su "falta de reivindicación": "Ha elegido a Sánchez antes que a la Comunitat"

VALÈNCIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha exigido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "pida perdón" por el "ninguneo" a la Comunitat Valenciana porque, a su juicio, "ya son demasiados los trenes que pasan sin que nunca ganemos: el de la financiación, el agua, las infraestructuras, las agencias (Agencia Espacial Española y Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial), la energía y unos PGE lamentables".

En estos términos se ha pronunciado Mazón, que, en declaraciones a los medios, ha asegurado que "lo único que se espera" de Pedro Sánchez --quien participa este viernes en Alicante en la Cumbre Euromediterránea Euromed 9-- es que "pida perdón" porque el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, "no lo ha hecho y no lo va a hacer". "No podemos perder ningún tren más", ha censurado, al tiempo que ha afeado "el silencio, cuando no el aplauso o el engaño" del jefe del Consell.

"Puig ha elegido a Sánchez antes que a la Comunitat; ha elegido el silencio y el aplauso ante quienes están pasando de largo por la Comunitat", ha criticado, y ha denunciado la "falta de reivindicación y ambición que tiene ahora mismo esta Comunitat, que necesita un gobierno serio, unido, que no haga purgas y sea competente". Por todo ello, el dirigente 'popular' ha defendido que el PPCV "está aquí para defender la atención que se merece la Comunitat Valenciana".

ACTOS EN VALÈNCIA

Por otro lado, preguntado por los actos programados en València para la próxima semana con asistencia de Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Mazón ha señalado que desconoce "si la Comunitat será el epicentro de la batalla electoral" pero ha recalcado que "sí que será el epicentro de España".

"Desde el PP queremos que lo que ocurra en la Comunitat sea clave e influyente para lo que ocurra en España y, por eso, nosotros no utilizamos la práctica del silencio ni de callarnos cuando la Comunitat no tiene peso", ha aseverado, y ha agradecido a Feijóo que haya elegido València el próximo viernes para "celebrar actos importantes de reivindicación en defensa de un gran país".

En cuanto al acto de Pedro Sánchez programado para el próximo sábado, ha apuntado que "lo que ha ocurrido por parte del PSOE es una reacción, como casi siempre, ante el temor de una pérdida electoral en la Comunitat". "Ni siquiera sabemos ni cómo ni dónde van a hacer este acto", ha reprochado, mientras que ha insistido en que, por el contrario, el PP celebrará una jornada para "respaldar la defensa de un gran país".

"Ante lo que está ocurriendo con la sedición, la malversación, la ley del 'solo sí es sí', que son una chapuza tras otra chapuza, tenemos que levantarnos para decir que hay que defender la Constitución Española y nuestro Estatuto", ha expuesto.

"NUEVO INSULTO A LA FINANCIACIÓN"

Por otra parte, Carlos Mazón ha lamentado que "se cumple un año desde que se presentó un nuevo insulto a la financiación de la Comunitat Valenciana". "Después de la presentación de aquel esqueleto que nos dejaba en los huesos, no se ha conocido ninguna propuesta, no se ha convocado el Consejo Fiscal de todas las comunidades autónomas, no se ha respondido a las alegaciones de la Comunitat y lo único que hemos escuchado por parte del PSOE es que la culpa es del PP", ha lamentado.

"Ya basta de echarle la culpa a los demás", ha instado al Gobierno, y ha recalcado: "Quien gobierna es el PSOE y, por tanto, quien tiene que proponer es el PSOE". En este sentido, ha asegurado que "el PP ya ha dicho que está deseando pactar alguna propuesta sensata para la Comunitat Valenciana, pero esta propuesta no llega".

El presidente del PPCV ha reiterado que "un año después de que se haya ninguneado a la Comunitat se vuelve a recibir el silencio por respuesta y la rendición de Puig como una constante permanente". "El silencio y la falta de reivindicación del 'president' están dañando a la Comunitat", ha agregado.

"SEMANA NEGRA" PARA ALICANTE

El líder del PPCV también se ha referido a la provincia de Alicante, donde, ha censurado, "se ha completado una semana negra" propiciada por "la aprobación de los peores PGE de la historia para la Comunitat y la provincia", así como de la tasa turística, que "tanto daño va a hacer a nuestro turismo".

"Por si esto fuera poco, el Consejo del Agua ha aprobado uno de los mayores recortes al trasvase Tajo-Segura", ha añadido, y, ante esta decisión, ha censurado que el Consell ha respondido con "un nuevo silencio" y "con engaño incluido, al vender o intentar vender (esta medida) como un gran acuerdo sobre el agua, cuando lo que se está perpetrando es un gran engaño sobre el agua".

"Frente a la respuesta de la Generalitat que ha sido el silencio, todas las comunidades autónomas en las que gobierna el PP han votado en contra de este recorte injustificable", ha afirmado, pues, en palabras de Mazón, "no hay ni un solo informe, estudio, dato técnico, científico o hidrológico que justifique que el Tajo está mejor con este aumento del caudal ecológico ni tampoco con los 22 recortes permanentes al trasvase". "Tampoco están justificadas las decisiones políticas, que no técnicas, tomadas contra el agua que merece la Comunitat", ha apostillado.

Asimismo, el presidente del PPCV ha lamentado la negativa a las candidaturas de Elche y Alicante para albergar las sedes de la Agencia Espacial Española y la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial, respectivamente. "La respuesta de Puig ha sido otra vez el silencio, cuando no el aplauso", ha afeado.

"Es realmente lamentable que cuando otras comunidades como Aragón, en boca de su presidente, Javier Lambán, han llegado a acusar de opaca, política y poco rigurosa esta decisión e incluso se ha anunciado que se estudiarán medidas legales para impugnarla, la respuesta de Puig ha sido decir que lo importante es participar", ha expresado, y ha concluido que, "cuando se va a por inversiones, uno va a ganar, porque aquí no hay medallas de plata ni un buen expediente. Aquí o se gana o no se gana".