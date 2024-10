Mazón exige a Sánchez el soterramiento de las vías de Alfafar: "Es un asunto de humanidad"

Asegura que el presidente del Gobierno "lo va a estudiar" y que es lo primero que le ha pedido en la reunión

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha urgido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el soterramiento de las vías de tren de Alfafar (Valencia), un punto negro donde en las últimas décadas han fallecido casi 40 personas, y ha asegurado que el jefe del Ejecutivo "no ha dicho que no" y "lo va a estudiar".

"Es un asunto de humanidad, de sensibilidad y no puede esperar (...). Estamos hablando del mayor punto negro de la red ferroviaria de España, con casi 40 muertos y desde el año 1990 exigiendo el soterramiento", ha manifestado Mazón tras su encuentro con Sánchez en la Moncloa.

De hecho, ha destacado que es la primera cuestión que le ha trasladado en la reunión, al considerar que es algo "dramático" que requiere de una solución urgente. "No puede seguir así", ha insistido, y ha sostenido que el soterramiento de estas vías podría "ayudar a la competitividad, a la movilidad y a las comunicaciones" de esta zona.

Por eso ha urgido a que "al menos" de manera urgente se encargue el proyecto para el soterramiento de las vías de Alfafar, que "ni siquiera está". "Y no me ha dicho que no, que lo va a estudiar", ha explicado, y ha puesto en valor que Sánchez fuera previamente conocedor de este asunto.

Mientras tanto, el también líder del PPCV ha criticado que el Gobierno realice inversiones ferroviarias "mucho más importantes" en "otras partes de España".

El pasado mayo, Adif propuso la construcción de un paso inferior para la integración urbana de Alfafar y Sedaví (Valencia) como "solución más eficaz y a corto plazo para eliminar el paso a nivel", con el objetivo de lanzar la licitación de su construcción en el primer trimestre de 2025.

Por su parte, el ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, señaló posteriormente, también en mayo, que descartaba el soterramiento de estas vías "a corto plazo" porque tardaría "15 años como mínimo".