Mazón expresa su "respeto" a la manifestación que pide su dimisión y critica a quien "usa el dolor para hacer política"

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha mostrado "total respeto" a la cuarta manifestación que este sábado, 1 de febrero, pedirá su dimisión por la gestión de la dana. "No me genera el mismo respeto --ha precisado-- algunos que lo que quieren es usar el dolor para hacer política".

Así lo ha expresado el jefe del Consell, que este jueves ha presentado el balance de fiscalidad de 2024 de la Agencia Tributaria Valenciana, al ser preguntado por los medios por la convocatoria de esta protesta, que se desarrollará con el lema 'Mazón dimissió'.

El dirigente valenciano ha recalcado el "total respeto" a estas acciones. "Creo que siempre lo he dicho y lo mantengo: total respeto". Y ha apostillado: "Es una manifestación que tiene sus convocantes, que todos sabemos quiénes son. Y total respeto por los que sienten ese dolor".

Pero ha puntualizado que no le genera el mismo respeto "algunos que lo que quieren es usar el dolor para hacer política". "Eso no me genera el mismo respeto que los que sí que se manifiestan con todo su derecho", ha zanjado.