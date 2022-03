Mazón sobre Feijóo: "Representa el cambio no solo deseable sino urgente que necesita España"

Barcala considera que lo mejor para Alicante es la llegada de Feijóo al Gobierno central y de Mazón a la Generalitat Valenciana

ALICANTE, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, y el presidente del PP en la ciudad de Alicante, Luis Barcala, han manifestado su apoyo este lunes a la candidatura única de Alberto Núñez Feijóo para liderar la formación en el próximo congreso extraordinario de Sevilla, ya que representa el cambio "no solo deseable sino urgente" que necesita el país.

En declaraciones a los medios en la sede del PP en Alicante, Mazón ha defendido que Feijóo "es un hombre que cree en la España de las autonomías" y en una España "fuerte y reivindicativa" con una "exigencia de bajar los impuestos de manera extraordinaria" y de una política de Estado "seria, de reflexiones y sensata".

Además, ha señalado que aunque el presidente de la Xunta de Galicia sea el único candidato que ha reunido todos los avales y todos los apoyos "de manera exclusiva" por parte del Partido Popular, "no deja de ser un día muy importante y muy ilusionante para todos nosotros dentro de la doble sensación que tenemos hoy".

"Tenemos una sensación de una España que no solamente no va bien, sino que está retrocediendo. Tenemos una sensación de una Comunitat Valenciana que no solamente no va bien, sino que está retrocediendo en todos los parámetros y de una provincia de Alicante que no se la está respetando como se la tiene que respetar y atender", ha lamentado.

Frente a ello, ha reivindicado que desde el PP sí existe una hoja de ruta para España, la Comunitat Valenciana y Alicante, ya es la que "estamos demostrando desde el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante" y ha sostenido que en ambass administraciones "sí estamos bajando los impuestos, sí se está defendiendo nuestro modelo turístico" y "sí estamos en contra de más impuestos como la tasa turística que se nos quiere imponer".

Mazón también ha señalado que en las dos instituciones "se defiende nuestro modelo productivo por lo que ha recalcado que se necesita "un cambio en el Gobierno de España y un cambio en la Generalitat", porque "ya no es cuestión de que sea deseable, sino que es urgente el cambio y lo escenifica para todo el Partido Popular en toda España Alberto Núñez Fiejóo".

Asimismo, Mazón se ha referido a la "importante" manifestación de este pasado domingo en Madrid en la que "toda la gente del campo" reclamó "de manera extraordinariamente urgente una solución, una atención, una sensibilidad, una bajada de impuestos y un reconocimiento a una labor que no se está teniendo ni por parte de la Generalitat Valenciana ni del Gobierno de España".

"Tenemos una Generalitat y una Conselleria de Agricultura que simplemente no existe, y un Gobierno de España que no defiende nuestros intereses porque simplemente no existe y no influye, no reivindica y no atiende, que además nos niega el agua a la Comunitat Valenciana de manera sistemática y reiterada", ha criticado el 'popular', quien ha agregado que la Comunitat Valenciana tiene "el triste récord de España de abandono de campos y de agricultura".

Por último, se ha mostrado "muy orgulloso" de presidir un partido que "más compromisarios llevará" al próximo Congreso después de Andalucía, con casi 400. También ha señalado que la provincia de Alicante "es la que más compromisarios lleva después de Madrid".

"Estoy orgulloso de presidir un partido que en la Comunitat Valenciana ha conseguido casi 8.000 avales para el respaldo abrumador y casi unánime a la candidatura de Alberto Núñez Feijóo", ha expuesto, y ha dicho que es "ya presidente casi de hecho" y "en breve" lo será de "pleno derecho".

"IZQUIERDA RADICAL"

Por su parte, Barcala ha considerado que Feijóo es la "alternativa única al despropósito de gobiernos de izquierda radical de este país" y ha insistido en que tanto España como la Comunitat Valenciana necesitan "urgentemente un cambio de timón hacia políticas que sí que miren por las personas, que vean cuál es la realidad que hay que atender y que aporten soluciones reales a los problemas de verdad".

Así, el alcalde de Alicante ha abogado por políticas que huyan de "debates estériles que sólo atienden a banderitas impuestas por minorías que les importa muy poco España" y "aún menos las personas" y que "lo único que les importa es seguir manteniendo su cuota de poder".

"Necesitamos que se abandonen ese tipo de políticas condicionadas, hipotecadas, y se cambien por políticas que piensen en España, en el interés general de todos, que atiendan a los problemas reales de las personas y que sean eficaces para salir de un momento en el que parece que la recuperación cada vez se va complicando con nuevos elementos", ha expresado Barcala.

También ha indicado que "hoy es un día importantísimo" para el PP y ha remarcado que de cara al congreso extraordinario de Sevilla, el partido actuará "de forma unánime y como un bloque con la responsabilidad con la que siempre nos comportamos".

"Lo haremos como siempre, pensando en aquellos, ya no solo los que han depositado su confianza en el Partido Popular, sino en todas en todas las personas y en toda la población porque al final los problemas son de todos con independencia de que hayan votado", ha aseverado.

Por ello, ha reivindicado que la opción de Feijóo para gobernar España y la de Mazón para gobernar la Comunitat Valenciana es la "mejor" para los alicantinos.

"Hasta ahora a los alicantinos nos ha ido muy mal con todos los gobiernos de izquierda radical, tanto el Botànic como el Gobierno de España. Somos una ciudad, una provincia olvidada y abandonada y en consecuencia necesitamos ese revulsivo que presenta el PP con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, con Carlos Mazón a la cabeza, para poder convertir esta provincia y esta ciudad en lo que se merece", ha zanjado.