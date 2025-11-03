Mazón formalizará su dimisión en los próximos días y mantendrá su acta de diputado en Les Corts

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, durante una declaración institucional, en el Palau de la Generalitat, a 3 de noviembre de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha anunciado este lunes su dimisión en una comparecencia, formalizará en los próximos días su renuncia al cargo, según ha podido saber Europa Press. Mazón mantendrá, no obstante, su acta de diputado en la cámara autonómica, por lo que seguirá siendo aforado.

En esta línea, según han señalado fuentes de Presidencia de la Generalitat, el aún jefe del Consell "sigue en funciones hasta la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de un nuevo 'president'" y han recalcado que tanto Carlos Mazón como el resto el Consell "siguen ejerciendo su actividad en funciones".

De hecho, Mazón presidirá este martes el pleno del Consell, tal y como estaba previsto y han confirmado. En este pleno es en el que se había anunciado que el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, dejará de formar parte del gobierno autonómico, ya que consideran que ya ha cumplido la tarea que se le había encomendado de dejar lista la reconstrucción.

A partir del momento en que se formalice la dimisión del 'president', se activará de forma automática un plazo de 12 días en Les Corts para presentar candidaturas para la Presidencia del Consell, han apuntado fuentes de la Generalitat.

Posteriormente, se abrirá un plazo de tres a siete días para fijar la celebración del pleno de investidura del futuro jefe del Consell.

"Si transcurrido el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura, o en el caso de que no hubiese un candidato a la Presidencia en el plazo legal establecido, se disolverán Les Corts y habría elecciones autonómicas", han añadido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Estatut d'Autonomia.

Por su parte, fuentes de Presidencia han manifestado, ante las informaciones publicadas sobre la posibilidad de que Mazón pueda cogerse una baja médica, que el jefe del Consell "no tiene prescrita ninguna" y que "hará en todo momento lo que le diga su facultativo". De hecho, han indicado que este martes presidirá el pleno del Consell.