Mazón lamenta el "conformismo" de Puig y garantiza que el PPCV "seguirá reclamando" ante sus "silencios cobardes"

Reivindica una financiación justa, inversiones y agua: "No lo hacemos por rebeldía, sino como acto legítimo y de justicia"



VALÈNCIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha lamentado el "conformismo" del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, en su discurso de Fin de Año y ha garantizado que la formación que lidera "no claudicará" y "seguirá reclamando" lo que la Comunitat Valenciana "se merece" frente a los "silencios cobardes" del jefe del Consell y la "complicidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra "quienes menosprecian" a los valencianos.

Mazón ha asegurado que el discurso de Puig es "de conformismo" y, frente a este escenario, el PP "seguirá luchando contra las injusticias que como pueblo sufrimos". "Vamos a seguir reclamando sin complejos lo que es de justicia para la Comunitat Valenciana", ha defendido en un comunicado.

"Queremos una financiación justa y equitativa, las inversiones que permitan la generación de puestos de trabajo y el agua que necesita nuestra tierra. No lo hacemos como acto de rebeldía, sino como acto legítimo y de justicia entre regiones dentro de un gran país como es España", ha expuesto.

El presidente 'popular' ha asegurado que este año "hemos visto un Consell que no merecemos, sin iniciativa, más pendiente de sus luchas internas, de las purgas e intereses propios que de las necesidades reales de la Comunitat". "Ha quedado constatado que el caos en la sanidad pública valenciana y el colapso en los servicios sociales no está entre las prioridades de este Consell tripartito de izquierdas", ha añadido.

Mazón ha hecho hincapié en que el "espíritu emprendedor" de los valencianos "necesita un gobierno fuerte que esté a su lado, que piense más en ellos que en seguir en su sillón del Palau de la Generalitat".

"Que sus anuncios se conviertan en realidades y no en falsas promesas. Un Consell que solucione problemas y que no los agrave, que sea el primero en defender nuestra tierra y a nuestra gente, y no agache la cabeza ante los mayores despropósitos de los últimos años ejecutados por Pedro Sánchez", ha señalado.

En esta línea, ha reivindicado que hay "otra forma de gobernar" que atienda "de manera prioritaria" a "los que más lo necesitan, a los más vulnerables, que apueste por esta tierra donde la acción política esté encaminada a dar soluciones sin sectarismos, desde la libertad y con un proyecto conjunto hecho por y para cada uno de los valencianos".

"Esta Comunitat necesita que se bajen impuestos, levanten persianas, fomenten el empleo juvenil, el acceso a la vivienda y que se defienda nuestras señas de identidad, apartando el catalanismo de nuestras aulas y de nuestra sociedad. Hay que trabajar por una sanidad y una educación pública eficaz y de calidad, sin dogmatismo", ha apostillado.

"PEDIR PERDÓN"

Por último, el presidente del PPCV ha considerado que Puig "ha perdido la oportunidad de pedir perdón y dar explicaciones a todos los valencianos" por "el presunto caso de financiación irregular del PSPV que estamos conociendo estos días y que supuestamente afecta a su Consell y a su etapa como secretario general del PSPV".