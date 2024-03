Mazón lanza un "mensaje de orgullo y responsabilidad" a todos los municipios que disfrutan de su "día grande"

VALENCIA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha lanzado "un mensaje de orgullo y de responsabilidad" dirigido a todos los alcaldes y los valencianos de los "cientos de municipios" que celebran este martes su "día grande" de las Fallas, desde Borriana en Castellón hasta Dénia en Alicante, pasando por la ciudad de València.

"Me alegro mucho de esta responsabilidad, de saber estar preparado para todo, que nuestras alcaldesas y alcaldes están haciendo. Me alegro y me da muchísima seguridad verlos trabajar con esa responsabilidad", ha señalado, en declaraciones a los medios antes de presenciar la última 'mascletà' de las Fallas de 2024 desde el Ayuntamiento de València, a cargo de pirotecnia del Mediterráneo.

Mazón ha reconocido que vive "con mucha pena" y "destrozado" el final de sus primeras fallas como presidente de la Generalitat, "esperando que los segundos pasen un poco más lento, porque hoy es un día que tenemos que aprovechar cada minuto".

Además, ha explicado que se ha despertado esta mañana pensando en las Falleras Mayores de València, María Estela Arlandis y Marina García. El 'president' ha reconocido "esa responsabilidad de las falleras y los falleros que se convierten en nuestros grandes embajadores, que han recibido a cientos de miles de personas, a las que hemos dado felicidad".

Asimismo, ha comentado la coincidencia en fechas con que este miércoles se celebre el Día Mundial de la Felicidad, para resaltar que la Comunitat Valenciana es "el lugar donde más feliz se puede ser" hoy.

Mazón espera que se mantenga durante la jornada "este nivel de incidentes apenas destacables en el sentido negativo durante todas estas fallas, tanto en València como en toda la Comunitat Valenciana", al tiempo que ha reconocido el trabajo que realizarán los bomberos "que nos dan esa tranquilidad".