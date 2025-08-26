Mazón muestra el apoyo del Consell a que abanicos valencianos consigan la IGP para productos Industriales y Artesanales

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, en un encuentro de trabajo con representantes del Gremio de Maestros Abaniqueros de Valencia, encabezado por su presidente, Jesús Muñoz. - GVA

VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha trasladado el apoyo del Consell al sector abaniquero valenciano en su intención de solicitar a la Unión Europea la Indicación Geográfica Protegida para los productos Industriales y Artesanales para los abanicos valencianos. Esta iniciativa supondría una mayor protección, proyección y reconocimiento a este producto artesano tan vinculado a la Comunitat Valenciana.

Así lo ha manifestado este martes, durante un encuentro de trabajo con representantes del Gremio de Maestros Abaniqueros de Valencia, encabezado por su presidente, Jesús Muñoz, según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

En la reunión, que se enmarca en la ronda de contactos que el jefe del Consell está manteniendo con agentes sociales y económicos de la Comunitat Valenciana, se han tratado diferentes asuntos de interés para el colectivo, cuya actividad se vio perjudicada en la riada de octubre al concentrarse en la localidad de Aldaia y limítrofes.

En el encuentro, Mazón ha destacado el compromiso de la Generalitat para seguir avanzando en la recuperación del sector y para afrontar los retos a los que se enfrenta, como la formación especializada y el relevo generacional, entre otros.

En este sentido, ha puesto en valor la labor y la importancia de un gremio "que mantiene viva la tradición artesanal y cultural del abanico en Europa, ya que en la actualidad la mayoría de estos productos solo se crean de manera artesana en la provincia de Valencia".

El jefe del Consell ha subrayado, además, el "compromiso" del Consell con la artesanía de la Comunitat Valenciana y sus oficios históricos. "Nos distingue desde hace siglos con productos de gran calidad, desde la cerámica a los turrones pasando por la marroquinería, los instrumentos musicales o la orfebrería, entre otros, y que forma parte de nuestra cultura y tradición", ha enfatizado.

Al respecto, ha destacado la inversión de la Generalitat de 40,5 millones de euros en ayudas para impulsar el sector comercial y artesanal de la Comunitat Valenciana. De esta cantidad, 26 millones de euros se destinarán a reactivar el comercio de proximidad y la artesanía en las entidades locales afectadas por las riadas en la provincia de Valencia, y 14,5 millones para fomentar la competitividad, sostenibilidad e innovación del sector.