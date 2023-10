Mazón pide a la FVMP un municipalismo de "reivindicación y exigencias" y aboga por darle "atención prioritaria"

Defiende la colaboración entre instituciones para afrontar los retos locales y "buscar lo que une" en favor de la administración más cercana

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pedido este miércoles a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) que ejerza un municipalismo de "reivindicación, exigencias y crítica" ante otras administraciones como la autonómica, sin "compadreo".

Así, ha dicho que espera "tirones de orejas, las veces que haga falta" de las poblaciones y entidades locales de la Comunitat ante "cualquier despiste en la atención prioritaria" que deben tener "desde la Generalitat".

El jefe del Consell se ha pronunciado así en la clausura de la 16 Asamblea de la FVMP celebrada en Feria Valencia tras las elecciones del 28M. En ella se ha renovado la dirección de esta entidad y se ha elegido presidenta a la alcaldesa de Requena (Valencia), Rocío Cortés (PP), en sustitución del primer edil de Elda y responsable de esa institución desde 2015, Rubén Alfaro (PSPV).

Carlos Mazón ha apuntado que los ciudadanos de estas dos poblaciones no deben creer que la dedicación de sus máximos representantes a esta entidad es "robarles tiempo" porque supone "invertir tiempo en le municipalismo y atenderles mejor".

El responsable autonómico ha subrayado el papel de los ayuntamientos como administración más cercana a los ciudadanos y ha dicho que sería un "error imperdonable" no tener en cuenta que quienes están "cada día al frente de los municipios" son ante problemas y retos como la DANA, los incendios o la Covid el "verdadero conseller" de cada área.

Igualmente, Mazón, que ha destacado su vinculación con el mundo local como concejal de Alicante y presidente de la Diputación de esta provincia, ha añadido que además de los consistorio las corporaciones provinciales son "el eslabón necesario e irrenunciable para completar la cadena del municipalismo". Ha resaltado que este debe afrontar "con solvencia" los retos que se le presentan, "nuevos" y "sobrevenidos" especialmente.

El titular del Gobierno valenciano, que ha precisado también que ha formado parte de la FVMP, ha dado la "enhorabuena" a Rubén Alfaro por la "actitud de diálogo y consenso del equipo directivo" que ha encabezado en esta institución en una etapa en la que se ha tenido que hacer frente a la DANA y a la pandemia de la Covid y trabajar por los recursos de los ayuntamientos y los fondos locales.

"El municipalismo es el que primero atiende y responde sea su competencia o no, tenga o no presupuesto", ha insistido Mazón, que ha señalado que esa es "una realidad que se reconoce verbalmente pero que no siempre es recompensada".

No obstante, ha aseverado que le consta el "esfuerzo" y "respaldo" de las administraciones autonómicas que le han precedido por el municipalismo y los "avances" logrados, pero ha expuesto que "siempre es insuficiente", tras lo que ha asegurado que se siente "heredero" de ese apoyo y es sabedor de la necesidad de avanzar "cada vez más" en ese camino.

Carlos Mazón ha citado decisiones para fortalecer la "capacidad" de los ayuntamientos y en favor de los autónomos y la ciudadanía en general adoptadas "por unanimidad" entre "partidos diversos como CS, PP, Compromís y PSOE" durante su etapa al frente de la Diputación de Alicante. Ha apelado a ese consenso en defensa del mundo local y ha dicho que esa es la "experiencia de un presidente de la Generalitat que viene y se ha criado en el municipalismo".

"CAPACES DE CONSEGUIR GRANDES COSAS"

De este modo, ha abogado por la "colaboración entre instituciones" y por "buscar lo que une" y ha pedido que la FVMP "siga siendo un foro de encuentro y municipalismo". "Cuando los ayuntamientos han estado unidos y luchando por sus fondos, gobernase quien gobernase, han sido capaces de conseguir grandes cosas".

"Buscamos la cooperación, la coordinación y el empoderamiento entre las tres diputaciones provinciales de la Comunitat Valenciana y la Generalitat" con los ayuntamientos, ha agregado Carlos Mazón.

Asimismo, ha manifestado que la apuesta del Consell por el ámbito local se refuerza a través con la reciente creación del Comité de Coordinación Autonómica y Local de la Comunitat Valenciana, un órgano de consulta, trabajo y puesta en común en el que se integrará también la FVMP. De este órgano forman parte los presidentes de las tres diputaciones provinciales y los alcaldes y alcaldesas de València, Alicante, Castellón y Elche (Alicante).

El 'president' ha comentado que sigue pendiente "una financiación local estable", al igual que la autonómica, a la vez que ha insistido en las "asunción de competencias impropias por parte de los ayuntamientos" sin "los recursos necesarios". Ha mostrado su respaldo personal al municipalismo, así como el "institucional" y el "presupuestario --ha dicho que de este modo lo espera-- de la Generalitat al municipalismo.

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, que ha inaugurado la Asamblea de la FVMP, ha asegurado que es "importante reivindicar el papel" del mundo local, "la política más cercana, la que transforma el día a día" sin estar "exenta de retos".

Entre ellos ha citado el acceso a la vivienda, la sostenibilidad, generar municipios más amables, la movilidad, los fondos europeos y "otros sobrevenidos como la supervisión de los locales de ocio y espectáculos, a los que hay que prestar especial atención para que no vuelva a suceder la tragedia de Murcia", ha precisado.

"EL MUNICIPALISMO NO SE VENDE"

Catalá ha coincidido con Mazón en defender una voz "reivindicativa y fuerte" desde los ayuntamientos y ante instituciones que "pretenden bloquear proyectos en favor de sus intereses". "El municipalismo no se vende", ha declarado, a la vez que ha defendido "la escucha, el diálogo y la gestión".

La primera edil ha agradecido también el la labor del equipo de Alfaro en la FVMP para abordar retos y dificultades como la Covid que se han abordado "con profesionalidad, dando la voz a los ciudadanos y trabajando por ellos todos los días". Además, ha hablado de la "reivindicación" de la financiación local y ha destacado que "la reforma debe surgir del acuerdo de todos".