Mazón (PPCV): "Con Puig, la Comunitat Valenciana no tiene avance sino colapso social"

ALICANTE, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha afirmado este lunes que con el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, la Comunitat Valenciana "no tiene ningún avance, sino todo lo contrario, porque estamos sumidos en el colapso social".

"Ningún dato demuestra que la Comunitat Valenciana está mejor que en 2015 como nos quiere hacer creer el 'president'", ha señalado Mazón en declaraciones a los medios en Alicante, donde ha recalcaldo que este mes "hemos superado el 25 por ciento del umbral de la pobreza".

"Esta Comunitat tiene datos alarmantes en las listas de espera en sanidad, en dependencia, en el Ingreso Mínimo Vital, en la Renta Valenciana de Inclusión, en las plazas de geriátricos. Estamos a la espera de tantas cosas, que es imposible hablar de un avance social. Lo que hay es un colapso social muy preocupante", ha sostenido.

Para Mazón, "Puig tiene falta de voluntad para bajar los impuestos a los que más lo necesitan, a las rentas más bajas. Tenemos la presión fiscal más alta de España a los salarios más bajos, junto con Cataluña" y ha criticado también que el 'president' "se niega a devolver a los ciudadanos los impuestos de más que se están recaudado. Estamos a mitad de año y se han recaudado 500 millones más que el año pasado por la inflación"'.

Por otro lado, Mazón ha lamentado que es "el verano récord en cierre de consultorios médicos" y ha reprochado "la lamentable situación que se está viviendo en hospitales como el de Torrevieja, el departamento de salud de Alcoi, en el general de Alicante, en Vinaròs, en Castellón o en Ontinyent".

"Tenemos un problema muy serio con la sanidad. Hay 2.000 médicos menos que el año pasado y el plan de vacaciones no se ha hecho a tiempo ni está organizado. No hay ni un solo dato sanitario que haya mejorado y esto es muy grave", ha agregado.

A juicio de Mazón, la situación es "de colapso desde antes de que empezara la pandemia" porque "ya se habían incrementado un 30% en las listas de espera en la Comunitat Valenciana y seguimos subiendo". "Insisto en que tenemos un récord de cierre de consultorios en este verano, el plan de vacaciones no se ha hecho a tiempo", ha destacado Mazón, quien ha agregado: "Esta es la realidad que tenemos".

"Entonces, bueno, pues decir que la Comunitat está mejor que en el año 2015 pues me imagino que es algo que se le habrá ocurrido al 'president' pues porque no tendría nada más acertado que decir, pero a mí lo de la Sanidad es algo que me parece dramático", ha subrayado.