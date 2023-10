Mazón presume de gestión en su primera sesión de control: "En 78 días el Consell parece el mundo al revés"

La oposición exige que se aleje de Vox en "el gobierno del empastre" y crítica la "sesión de autoayuda"



VALÈNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sacado pecho de sus primeras medidas al frente del gobierno valenciano, que ha criticado que recibió como "la peor herencia de la Comunitat Valenciana". "En 78 días parece el mundo al revés", ha aseverado, mientras ha cargado contra la oposición por no darle "ni cien días de gracia".

Mazón se ha estrenado este jueves en la sesión de control en Les Corts, donde se ha enfrentado a las críticas de PSPV y Compromís por su pacto de gobierno con el "negacionismo" y la "ultraderecha" de Vox

Durante sus réplicas, el también líder del PPCV ha vuelto a defender su "gobierno del cambio" y ha recordado que los valencianos situaron a cada uno donde están en las elecciones del 28M.

Además, tras prometer que continuará la senda de la reducción del "gasto político", ha advertido que una vez pasados los primeros cien días del Consell "habrá tiempo" para hablar "qué se ha hecho con el dinero de los valencianos" en los últimos ocho años.

"EL MANUAL FEIJÓO DE LA MENTIRA"

En su intervención, la síndica del PSPV, Rebeca Torró, ha recordado que Mazón "se pasó toda la campaña diciendo que no gobernaría con la ultraderecha", lo que ha descrito como "el manual Feijóo de la mentira", y después "no tuvo ningún problema en protagonizar el primer acuerdo de la vergüenza". Un acuerdo "de cinco líneas que caben en una servilleta" que ha mostrado en la tribuna.

"Nos preocupa que no les separa nada de Vox: han hecho suyos todos sus planteamientos", ha aseverado, y ha vuelto a ofrecer a Mazón los pactos que le ofreció el 'expresident' Ximo Puig para combatir la violencia machista y el cambio climático, velar por la calidad democrática, proteger el valenciano o evitar cualquier intento de censura.

Torró ha asegurado que "en pocas semanas lo han puesto todo en riesgo" con el "caos educativo" del inicio de curso, los "ataques al valenciano" o "la hoja de ruta de hacer negocio en sanidad". "Ya sabemos que (Alberto) de Rosa vuelve a frecuentar el Palau" de la Generalitat, ha señalado sobre el presidente de Ribera Salud, y ha garantizado que no permitirán que vuelvan "los amiguitos del alma del peor PP".

Frente a estas críticas, Mazón ha recordado que Torró le llamó "ladrón" cuando el PP apoyó que Compromís tuviera un puesto en la Mesa de Les Corts en lugar de que el PSPV tuviera dos, lo que permitió que "hubiera pluralidad" en este órgano.

También ha criticado que el 'expresident' y diputado Ximo Puig no haya acudido a la sesión de control, lo que ha relacionado con que esté "muy ocupado" al ser senador territorial, líder del PSPV y hacer "campaña de ministro".

"REMODELACIÓN DE LA DIGNIDAD"

Desde Compromís, Joan Baldoví ha preguntado a Mazón cuándo "piensa hacer la necesaria remodelación del gobierno este del desastre", a lo que el 'president' le ha indicado que la "remodelación de la dignidad" fue "acabar con el gobierno con 13 imputados por encubrir los abusos sexuales a una menor".

Baldoví, en su réplica, ha calificado al gobierno como el "Consell del empastre", denunciando que la consellera de Hacienda "no tenía propuesta para la financiación" autonómica; que el de Educación "dice que la AVL no tiene la verdad absoluta sobre la lengua" --"la tendrá él", ha ironizado-- y un conseller de Cultura que dice "despropósitos" sobre la lengua valenciana que "no habla, ni quiere ni, sobre todo, respeta".

"Estos no están para ser consellers, yo no sé para qué los compra -le ha espetado-. Desafinan tanto que podríamos decir que estamos ante la orquesta cacofónica del señor Mazón. En 79 días han hecho de todos los colores". Además, ha resaltado las declaraciones de este miércoles del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al decir que los pactos con Vox en CCAA como la valenciana le pudieron costar votos el 23J.

Por su parte, Mazón ha criticado el "sectarismo" de Baldoví y le ha echado en cara que en su primera reunión le dijo que iban a hacer un "cordón sanitario a Vox". "No participaremos ni directa ni indirectamente ningún gobierno en que esté Vox", ha contado que le dijo, por lo que le ha preguntado "cuándo va a dimitir Mª Josep Amigó del gobierno autonómico presidido por Vox" --en referencia a la Mesa de Les Corts--.

El 'president' ha dado la bienvenida a Baldoví al grupo de políticos que tienen un partido nacional con un líder gallego --en referencia a Yolanda Díaz-- y ha rechazado la propuesta de Compromís de reformar el Estatut d'Autonomia para incluir la gestión directa de la sanidad. "La gestión sanitaria la vamos a decidir los valencianos", ha garantizado.

Como síndica de Vox, Ana Vega ha explicado a Mazón que "queda mucho por hacer que para revertir ocho años de políticas de amiguetes y despilfarro que han dejado agujeros en todas las consellerias". "Nuestro vicepresidente ya ha empezado por eliminar subvenciones a entidades separatistas que se dedican a espiar a nuestros hijos en los coles y decidir quien era buen o mal valenciano según la lengua".

Mazón ha destacado que esta semana se ha "culminado" la reducción del gasto político con el acuerdo del Consell de disminuir un 47% el número de asesores: "Podemos decir que hemos cambiado y que el gobierno del cambio ha acabado con el más dcaro de la historia".

En el turno del PP, Miguel Barrachina ha preguntado al 'president' "cómo va a activar la Comunitat Valenciana" que está "a la cola de casi todo". Mazón ha sostenido que "es evidente" que se han encontrado "la peor herencia de cualquier gobierno en democracia en la Comunitat Valenciana".

DEVOLVER UNA "ESCALOFRIANTE" SUMA DE FONDOS EUROPEOS

El líder del ejecutivo ha destacado los 58.000 millones de euros de deuda y, además, ha explicado que el Gobierno ha advertido a la Generalitat de que podría tener que devolver una "escalofriante" suma de fondos europeos.

Según concretan fuentes de la Conselleria de Hacienda, 1.687 millones de euros provenientes del Programa Operativo 2014-2020, que se amplió durante la pandemia con el fondo React-EU, se podrían tener que devolver por no haber sido ejecutados, ya que el plazo finaliza el próximo 31 de diciembre.

Además, de los fondos europeos Next Generation, cuyo plazo para ejecutar se extiende hasta 2026, se ha ejecutado un 26%: 564 millones de 2.116 millones, por lo que quedan por ejecutar unos 1.550 millones.

Posteriormente, el portavoz adjunto del PSPV Arcadi España ha sostenido que esta ha sido una "sesión de autoayuda" como "al final del gobierno de Camps", cuando se le hacía sentir que estaba "en el mejor de los mundos posibles", en alusión a las preguntas formuladas por PP y Vox.