Mazón promete seguir reivindicando el derecho civil valenciano y rechaza que se hayan generado "falsas expectativas"

Bernabé (PSPV) asegura que "vendrán otros momentos" en los que reformar la Constitución



VALÈNCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha prometido seguir reivindicando la recuperación del derecho civil valenciano y que no da "la batalla por perdida", después de que no se haya incluido en la reforma de la Constitución pactada por PSOE y PP para eliminar el término 'disminuido' del artículo 49, sin aceptar más cambios. Además, ha criticado que se hayan generado "falsas expectativas respecto a la manera de conseguirlo".

Así lo ha trasladado en rueda de prensa tras una reunión con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, un día después de que el Congreso aprobara debatir la reforma del artículo 49 de la Constitución con el apoyo de todos salvo Vox. PSOE y PP no piensan aceptar otras enmiendas, como la de Compromís --integrado en el grupo de Sumar-- para reconocer el derecho civil valenciano que el Tribunal Constitucional anuló en 2016 del Estatut d'Autonomia.

"Se puede entender como una ocasión perdida", ha reconocido Mazón, para remarcar que la recuperación del derecho civil es una reivindicación "absoluta" tanto de la Generalitat como del PP valenciano. "Tan malo puede ser no haberlo conseguido en esta modificación como generar falsas expectativas respecto a la manera de conseguirlo", ha añadido.

Según ha defendido, esta reforma constitucional se ha planteado jurídicamente de forma "exprés" porque "cualquier otra enmienda llevaba implícita la disolución de las Cortes y la convocatoria de referéndum en España": "Cualquier otra alteración de la Constitución, fuera la que fuera, era difícilmente opinable desde el punto de vista político".

Por tanto, Mazón ha rechazado que se hayan generado "expectativas de que simplemente es un trámite y los dos grandes partidos no han querido abordarlo". "Lamento que se haya maniobrado políticamente para ganar algún favor", ha criticado, y ha recalcado que no da la batalla por perdida ni como 'president' no como jefe de los 'populares' valencianos porque es "de justicia".

Por su parte, la delegada del Gobierno y vicesecretaria general del PSPV, Pilar Bernabé, ha coincidido en que era de "absoluta justicia" eliminar el término 'disminuido' y en que habrá "otros momentos" en los que reformar la Constitución porque "es evidente que hay puntos que se deben revisar y cambiar".

"Como vicesecretaria del PSPV y como miembros del Gobierno, somos conscientes de que hay aspectos que se deben cambiar y lo iremos viendo en sucesivos momentos (...) Como valenciana, siempre hemos defendido que el derecho civil valenciano era un espacio a recuperar", ha insistido.