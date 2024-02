Mazón rechaza entrar en el "reproche político" de Compromís por las "fotos" de Catalá en Safranar

VALÈNCIA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha descartado entrar en el "reproche político" respecto al incendio de Campanar, después de que el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, haya criticado las "fotos" que se realizó la alcaldesa de València, Mª José Catalá, en las nuevas viviendas para los afectados en el barrio de Safranar.

"Me preguntaba cuánto tiempo tardaría en aparecer el reproche político en esta cámara y ya lo he visto. Renuncio a mi tiempo: no voy a entrar en el reproche político en un día como hoy", ha manifestado Mazón en la sesión de control en Les Corts en respuesta a Baldoví.

En su primera intervención, el síndic de Compromís ha comenzado mostrando su apoyo al Consell por el incendio y ha emplazado a Mazón a apoyar su propuesta de abrir una comisión de estudio en Les Corts para esclarecer las causas, sin buscar "culpables".

Dicho esto, ha defendido que "las víctimas tienen derecho a su impunidad y a no ser utilizadas en un momento tan complicado de sus vidas", así como que "es momento de valorar la importancia de los servicios públicos". "Se pagan con impuestos, y las ayudas a los afectados también", ha recalcado.

Como primera réplica, Mazón se ha mostrado dispuesto a sentarse con los grupos de la oposición para buscar la "fórmula adecuada" de investigar las causas del incendio. "No tenemos otra opción, no se espera más de nosotros que avancemos con absoluta lealtad", ha aseverado, y ha remarcado que no es el momento de debatir sobre el sistema tributario.

BALDOVÍ REIVINDICA EL TANTEO Y RETRACTO

Baldoví ha respondido que el espacio donde investigar las causas del incendio "son Les Corts", tras lo que ha señalado que las viviendas de Safranar compradas por el Ayuntamiento de València para realojar a los afectados se adquirieron gracias al procedimiento de tanteo y retracto aprobado por el anterior gobierno del Botànic.

Al respecto, ha recordado de diputados de PP y Vox como al tanteo y retracto. "Alfredo Castelló dijo que era puro intervencionismo y comunismo y José Mª Llanos que queríamos chupar la sangre, el sudor y las lágrimas de los ciudadanos como en la Unión Soviética y Venezuela y que era puritito comunismo e ideología".

En este punto, Baldoví se ha dirigido a la alcaldesa Catalá, presente en el hemiciclo como diputada del PP, para subrayarle: "Gracias a la puritita ideología, usted que se está haciendo fotos ha podido dar una vivienda a los afectados".

En las réplicas, después de que Mazón se haya negado a utilizar su tiempo para no caer en el "reproche político en un día como hoy", la diputada de Compromís Mª José Calabuig ha vuelto a reprochar a Catalá que se haga "fotos paseando por los pisos" de Safranar.

En representación del Consell, la vicepresidenta segunda y consellera de Vivienda, Susana Camarero (PP), ha constatado que a Compromís "le pierden las formas" y ha recalcado: "Hoy lo que nos preocupan son las víctimas y ustedes han demostrado que no les importan. Nosotros vamos a ayudar a esas 130 familias a rehacer su vida".

MARCIANO GÓMEZ: "DE ROSA ES UN EMPRESARIO MÁS"

Seguidamente, el diputado de Compromís Carles Esteve ha vuelto a preguntar al Consell por el Hospital del Vinalopó de Elche, cuya concesión a Ribera Salud expira en 2025, y por si "conocen" a Alberto de Rosa, responsable del grupo sanitario.

Como conseller de Sanidad, Marciano Gómez ha replicado que la gestión sanitaria del actual Consell está alejada de "la ideología" y lo han "demostrado tomando decisiones en Dénia y Manises", departamentos que pasarán a gestión pública.

Además, ha afeado a Compromís que "se empeñe" en nombrar a De Rosa "porque están descuadrados" cuando es "un empresario como cualquier otro" y ha asegurado que en las liquidaciones de las concesiones "no quedará ni un euro público de los valencianos en ninguna de las empresas".