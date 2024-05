Mazón rechaza la OPA de BBVA a Banco Sabadell por ir "en contra de la Comunitat Valenciana y del consumidor"

El 'president' lamenta las formas "soberbias" y llama a reaccionar para que la operación "no se culmine"

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha mostrado "absolutamente en contra" de la OPA lanzada por BBVA al Banco Sabadell porque, según ha remarcado, "es una operación en contra de la provincia de Alicante, en contra de la Comunitat Valenciana y en contra del consumidor".

El dirigente autonómico ha reiterado sus críticas a la operación después de que este jueves el consejo de administración de BBVA haya decidido formular una oferta pública de adquisición (OPA) hostil sobre el 100% de las acciones de Banco Sabadell tras el rechazo de esta entidad a una propuesta de carácter amistoso, según el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Al respecto, Mazón ha aseverado: "Estamos absolutamente en contra de esta operación. Es una operación que destruye valor, es una operación que destruye trabajo, es una operación que destruye territorio, es una operación que destruye competencia, es una operación en contra de la provincia de Alicante, en contra de la Comunitat Valenciana y en contra del consumidor".

Y ha abundado: "No tiene ningún sentido, no aporta absolutamente nada nuevo y forma parte, ya no solamente de un fondo contra el que ya nos hemos manifestado, sino de unas formas absolutamente soberbias e intolerables".

Por ello, ha manifestado su esperanza en que "la sociedad alicantina y la sociedad de la Comunitat Valenciana reaccione en consecuencia y que consigamos entre todos que la operación no se culmine".