Mazón, tras rechazar la jueza su personación en la causa de la dana: "Lo vamos a analizar y obraremos en consecuencia"

VALÈNCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón ha asegurado que analizará con su representación legal el rechazo de la jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 a su personación en la causa. "Lo vamos a analizar y obraremos en consecuencia", ha afirmado.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios en los pasillos de Les Corts, donde ha asistido al pleno del parlamento valenciano, momentos después de trascender que la magistrada ha rechazado la solicitud de su representación legal remitida el lunes a la jueza de Catarroja para personarse en el procedimiento.

Mazón solicitaba personarse en el procedimiento al amparo de lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el objetivo de defender sus intereses. Aludía a que quería analizar las diligencias que se siguen practicando sobre él aún después de la resolución del tribunal superior.

"No hablo sobre el proceso. Lo analizaremos y ya está", ha reiterado en varias ocasiones ante las preguntas de los medios de comunicación. "Lo vamos a analizar y obraremos en consecuencia", ha agregado.

Cuestionado por si le sorprende la rapidez de la jueza en rechazar su petición de personación, ha insistido en que desde su equipo "lo vamos a analizar y ya está" y en manifestar que no va a hablar sobre el proceso judicial. "Os agradezco el interés. Vamos a analizarlo y lo vemos", ha añadido.

En unas terceras declaraciones a los medios en los pasillos de Les Corts durante la mañana, Mazón ha señalado que después "de lo que ha dicho la propia Fiscalía, después de la unanimidad del TSJ, hoy la propia jueza dice que no se me está investigando". "Pues fenomenal, ya quedo fuera del proceso. Ya para siempre", ha apuntado.

"TENGO DERECHO A SABERLO"

Previamente, antes de conocer la decisión de la jueza, el 'expresident' ha defendido la solicitud de su representación legal para personarse en la causa de la dana para saber si se le "sigue investigando o no", después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara imputarlo al no ver indicios de delito en su actuación. "Tan sencillo como eso, creo que tengo derecho a saberlo", ha argumentado.

"Evito hacer ningún tipo de declaración, creo que si todo el mundo hiciera lo mismo sería de una mayor salud democrática siempre para todos", ha esgrimido. Dicho esto, ha explicado que, con su abogado, "lo que hemos hecho es, después del auto del Tribunal Superior de Justicia, que aclaraba bastantes cosas en mi opinión, simplemente hemos solicitado la personación para saber si después de ese auto se me sigue investigando". "Eso es todo", ha agregado.