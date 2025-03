Mazón reclamará a Sánchez "compromiso económico" y "máxima coordinación" para acelerar la recuperación tras la dana

Se muestra "atónito" de que el Gobierno haya "declinado" asistir a la presentación del diagnóstico del Plan de Recuperación

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado que se dirigirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamarle "compromiso económico" y "máxima coordinación" entre administraciones para acelerar el proceso de reconstrucción y recuperación tras la dana del 29 de octubre que arrasó gran parte de la provincia de Valencia. Así, ha requerido una "total coordinación y suma de esfuerzos" entre los distintos niveles de la administración, algo que es un "mínimo exigible a todos", puesto que resulta "una evidencia" que la Comunitat Valenciana "no puede sola".

De este modo lo ha manifestado durante su intervención en el acto de presentación del Informe de Diagnóstico del Plan de Recuperación Económica y Social, celebrado este viernes en el Palau de la Generalitat y en el que ha participado junto al vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols. El jefe del Consell ha recalcado que sin este diagnóstico "no puede haber plan" y ha subrayado que ahora "ya no nos vale con aspirar a volver al 28 de octubre".

Paralelamente, ha llamado a pasar "por encima del ruido y de cálculos políticos". "Hoy hemos hecho pública una radiografía objetiva de la situación, el dato frío de la realidad a la que nos enfrentamos, las cifras de la verdad", ha asegurado, al tiempo que ha advertido de que el "reto" de la recuperación exige "rigor en el dato, precisión en el diagnóstico y orientación avalada por el criterio experto para tomar decisiones".

Así, ha apostado por reconstruir también "esa confianza tan necesaria recuperando la tranquilidad y la seguridad que aún no tienen las personas afectadas" por las inundaciones, mediante "infraestructuras adecuadas que sigan el criterio técnico de los que más saben para hacer las obras que sirven". "Regalaremos un mensaje seguro de apoyo sin fisuras, de ayuda, de compromiso con mejorar las cosas para que esto no vuelva a suceder", ha señalado.

FELICITA "PÚBLICAMENTE" A PAMPOLS

Dicho esto, ha querido felicitar "públicamente", pese a que lo ha "hecho ya muy a menudo en privado", al vicepresidente Pampols por su trabajo durante estos meses en los que se ha realizado "una intensa compilación de datos paralela a la reconstrucción". "Todo ese inmenso esfuerzo colectivo de semanas trabajando con discreción y sin descanso, han dado el resultado que hoy acabamos de hacer público", ha valorado. De hecho, ha indicado que el vicepresidente ha solicitado su comparecencia en Les Corts, "que deberá ser urgente", para mantener "datos actualizados" de la situación tras la dana. "Les anuncio que apelará al apoyo de todos", ha adelantado.

Así, ha sostenido que el documento presentado, que el Consell "asume", es "riguroso, trabajado y exhaustivo". "Un análisis que cuantifica el terrible impacto de lo sucedido y que nos pone ante la realidad en toda su verdadera y dolorosa dimensión. Esta foto nos proporciona, con claridad y detalle, información aséptica que nos permite calcular, también de forma precisa, tanto lo que hay que hacer como lo que hay que evitar volver a hacer", ha apuntado.

UNA "CUESTIÓN DE ESTADO" Y UN "IMPERATIVO NACIONAL"

En este punto, ha puesto de manifiesto que todos estos números "demuestran que estamos ante una cuestión de Estado" ante la que precisamente el Estado "no puede fallar" porque la recuperación de Valencia "no solo es imperativo autonómico, es imperativo nacional". Y ha aprovechado para reivindicar que la Generalitat ha desplegado durante estos casi cinco meses "el mayor despliegue de recursos administrativos de toda su historia".

Por ello, ha defendido que el Consell "está tratando y haciendo su parte en el ámbito de sus competencias, que son las que son, dentro de sus capacidades financieras y de gestión, que llegan hasta donde llegan y que estamos exprimiendo hasta el límite". "Hasta la fecha no se ha hecho más porque no hay más, y recurrimos al endeudamiento y recurrimos al esfuerzo", ha justificado.

En este contexto, ha lamentado que ahora "todo el mundo se está dando cuenta, desgraciadamente, con mayor claridad", de que la Generalitat está "penalizada por la falta de recursos" fruto de un sistema de financiación "obsoleto e injusto". "Lo pagarán nuestros hijos si no se remedia pronto", ha avisado. Sin embargo, ha recalcado que "nada de esto" le ha "impedido dar los pasos objetivos para estar a la altura de la responsabilidad que nos corresponde asumir".

PRESUME DE "ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA"

Además, ha presumido de la "estabilidad presupuestaria" de la que dispone el Consell "gracias al acuerdo inicial alcanzado con Vox" para "cumplir con la obligación de presentar unas cuentas públicas que permitan seguir avanzando en nuestro programa de gobierno para toda la Comunidad Valenciana". "Hay propuesta de presupuestos, hay ayudas, hay labor, hay plan, hay voluntad", ha incidido.

Tras presentar todos estos datos y escenarios, ha asegurado que no quiere hacerlo "en modo alguno para exhibir un logro", sino con "la base firme y sólida para avanzar" que acredita "el único interés que nos debería mover a todas las administraciones y que es el único que quiere ver materializado a las personas afectadas" para "avanzar, reconstruir y salir adelante" tras la dana.

Por eso mismo, ha considerado que el hecho de que las administraciones trabajen "en mesas separadas no es entendible" porque "no podemos esperar más", por lo que ha urgido a "trabajar juntos". "Ni la flexibilidad ni la empatía ni la lealtad son valores que deben ser negociados o reclamados, es que tienen que estar, es que deben atravesar cada propuesta, cada acción y cada decisión", ha apuntado.

"TODOS ESTAREMOS FALLANDO", AVISA

Para el jefe del Consell, este informe de diagnóstico revela que la Comunitat Valenciana "se enfrenta a un desafío sin precedentes" para "el que ningún esfuerzo sobra". Se trata, en definitiva, de un reto "descomunal" al que la Generalitat, ha reiterado, "no puede asumir en solitario, ni siquiera con el apoyo del gran tejido empresarial y productivo de la Comunitat Valenciana y el impulso de toda su rica y diversa sociedad civil".

Dicho esto, ha advertido de que, si "el miedo amenaza a los vecinos de las localidades del barranco del Poyo cada vez que llueva de manera torrencial en la zona, todos estaremos fallando". Por eso, ha insistido en que las obras "no pueden ya esperar". "Si no recuperamos la confianza de las personas con hechos, todos habremos fracasado", ha avisado, por lo que ha pedido hacer "que eso no pase".

Por otro lado, ha hecho hincapié en que el propósito de la acción de la Generalitat va "mucho más allá" de la recuperación porque este proceso tiene que ser también "social y anímico". Por ello, ha argumentado que es ahora, "conforme la situación va desescalando", cuando "corresponde trazar los hitos de planificación, pasando de la inmediatez de lo urgente a la coordinación del impulso para acometer lo necesario".

"Nuestra acción puede y debe ser más eficiente, más ágil y más fluida para avanzar lo más rápida y eficazmente posible en una reconstrucción que, además, nos debe servir para replantear muchas más cosas, desde los protocolos de prevención, alerta y respuesta ante las emergencias a las políticas de ordenación del territorio e infraestructuras críticas", ha reconocido.

"ATÓNITO" POR LA AUSENCIA DEL GOBIERNO

Al finalizar el acto, en un corrillo con periodistas, el 'president' de la Generalitat se ha mostrado "atónito" de que los representantes del Gobierno de España, concretamente la delegada, Pilar Bernabé, y el comisionado para la Reconstrucción, José Mª Ángel, hayan "declinado" asistir a esta presentación. Tampoco han asistido, ha apuntado, responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas.